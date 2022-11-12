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Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim

Belözoğlu'ndan tarihi skor sonrası olay açıklama: G.Saray'a teşekkür ederim

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Galatasaray'a teşekkür ediyorum, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu." dedi.

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Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Galatasaray'a mağlup oldukları 7-0'lık tarihi maç sonrası açıklamalarda bulundu. 

Emre Belözoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray'a teşekkür ediyorum"

"Öyle zorlu falan bir maç olmadı. Galatasaray'a teşekkür ediyorum, oyuncularımızın seviyesini bize göstermiş oldular. Haddimizi bilmemiz gerektiğini gösteren net bir maç oldu. Galatasaray'ı ve Okan hocayı tebrik ederim. Sorumluluk tamamen benim. Alışılmış bir oyun değil bizim adımıza. Söyleyebileceklerim bu kadar."

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