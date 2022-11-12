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İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü

İsveç’te PKK yandaşları yine sokaklara döküldü

İsveç'te terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türkiye'nin, Irak'ın kuzeyinde terörü bitirmek için yaptığı operasyonları protesto etti.

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Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları konusunda şart koştuğu maddeler, Madrid'de üçlü zirvede mutabakat olarak imzalanmıştı.

İsveç ve Finlandiya'dan PKK terör örgütüne desteklerini çekmeleri istenmişti.

İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirmişti. Kristerssson, terörle mücadelede Türkiye'ye yardım etmek istediklerini ve gereken adımları atacaklarını söylemişti.

Bu yönde adımlar atması beklenen İsveç'te, terör örgütü PKK yandaşları rahat durmuyor.

Terör örgütü yandaşları gösteri yaptı

Başkent Stockholm'de Norra Bantorget Meydanı'nda toplanan terör örgütü yandaşları, İsveç ile Türkiye arasında yapılan NATO anlaşmasının da iptalini istedi.

Terörist başının posteri açıldı

PKK/YPG'yi simgeleyen paçavralar taşıyan göstericiler, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın posterini açtı.

Polis eşliğinde yürüdüler

Polis eşliğinde gösteri yapan terör yandaşları şehir merkezinde yürüdü.

Öte yandan ülkenin haber ajansı TT'nin haberine göre, ülkede 16 Kasım'da meclise gelmesi beklenen anayasa değişikliği ile hükümet ve kolluk kuvvetlerine, "terörist organizasyonlarla ilişki görülmesi durumunda örgütlenme hürriyetini engelleme hakkı" veriliyor.

Yeni yasa sonrası İsveç'in tavrı merak ediliyor

1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek yasadan sonra terör örgütü PKK/YPG'nin gösterilerinde ne gibi önlemlerin alınacağı merak ediliyor.

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