Süleyman Soylu 'beni bağışlayın' deyip açıkladı: Tam Kılıçdaroğlu’na göre

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ”LGBT getirecekler Türkiye’ye. Beni bağışlayın erkekler ile erkekler evlenecek, kadınlar ile kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu’na göre bir politika. Yazıklar olsun." sözleriyle CHP liderini eleştirdi.

Abone ol

Aileyi korumaya yönelik çalışma başlatan hükümet, bir yandan CHP'yi bu değerleri aşındırmakla suçluyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Soylu, Bilecik'in Osmaneli ilçesindeki Sakarya Salonu'nda düzenlenen "AK Parti Teşkilat Akademisi Türkiye Yüzyılı Eğitim Programı"nda konuştu.

“2023’ten sonra sadece Türkiye’ye değil, etrafımızda ki coğrafyayla dünyaya söyleyeceğimiz çok sözümüz var”

Soylu açıklamasında, ”LGBT getirecekler Türkiye’ye. Beni bağışlayın erkekler ile erkekler evlenecek, kadınlar ile kadınlar evlenecek. Tam Kılıçdaroğlu’na göre bir politika. Yazıklar olsun. Bütün anlayışlardan yoksun, Batı’nın gönlüne girecek diye neredeyse bütün değerlerimizi başkalaştıracak bir anlayışa dayanan politika sunmaya çalışıyorlar. Esir olmuşlarla Türkiye’de siyaset yapılmaz. Türkiye’de Tayyip Erdoğan gibi eli cebinde gezenlerle siyaset yapılır. 2023’ten sonra sadece Türkiye’ye değil, etrafımızda ki coğrafyayla dünyaya söyleyeceğimiz çok sözümüz var. Bugün alt yapısını tamamlamış bir Türkiye var. Sadece alt yapısını tamamlamış değil.

Aynı zamanda geçmişin alt yapı eksiklerini de tamamlamış bir Türkiye var. Bir taraftan Nükleer santralleri yapan, yeni nesil enerji kaynağı yapan bir Türkiye var. Ayrıca Cumhurbaşkanımız dünyanın en büyük barajlarından birisi olan Yusufeli barajına girecek. İnsan eliyle yapılabilmesi mümkün olmayan ve Türkiye’nin harikalarından biri olan o baraja girecek. Bir taraftan barajlar, bir taraftan şehir hastaneleri, bir taraftan yollar, bir taraftan havaalanları, bir taraftan, ihracatını 36 milyar dolardan 256 milyar doların üzerine çıkaran bir Türkiye. Sanayisini, üretimini mümkün oldukça arttırmaya çalışan bir Türkiye. Ve bütün bunları yaparken alt yapısını güçlü bir şekilde oluşturan ve yarına ümitle bakan bir Türkiye. Bunları hep beraber gerçekleştirdik. Bunlar hep beraber yapıldı” ifadelerine yer verdi.

“Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayacak, silip süpüreceğiz”

Soylu son olarak, “Yıllarca itiraz ve iftira attılar. Türk Silahlı Kuvvetlerine iftira. Neymiş, kimyasal silah kullanıyorlarmış. Jandarmaya, emniyete, bu ülkenin içişlerine, cumhurbaşkanına, siz uyuşturucu ticareti yapıp cari açığınızı kapatıyorsunuz diye dünyanın en alçak iftirasını ortaya koydu. Hırsızlık yapma. Bilecik’te yaptılar yakalandılar. Sesleri çıkıyor mu hiç? Sizin hırsızlığınıza göz yuman alçaktır. Her haltı işleyeceksiniz. Sonra bizim üzerimize geliyorsunuz diye tehdit edip korkutacaksınız. Geçti o günler. Bu milletin tek kuruşunu size yedirmeyeceğiz. Eşkıya takımıyla mahkeme bastılar. Hakimleri tehdit ettiler. Savcıları tehdit ettiler. Recep Tayyip Erdoğan’a yasak konuldu, mahkeme bastı mı? Her türlü haksızlıklar karşı karşıya kaldılar. Ama eşkıya takımına verilen talimat Türkiye’yi istikrarsızlaştırmak, Türkiye’yi güvensiz bir ülke haline getirmek. Herkese iftira atmak.

"Bir tane araba yaptık, çıldırdılar"

Ortalığı bulandırmak sonra da Amerika’nın Avrupa’nın istediği gibi oyun kurmasını, istediğini yapabilmesini imkanlı hale getirmek. Ama bir şeyi hesap edemiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan’ı, şu inançlı milletimizi hesap edemiyorlar. Türkiye yüzyılı bizim hedeflerimizin yüzyılıdır, istikrarımızın, huzurun yüzyılıdır. Bir tane araba yaptık, çıldırdılar. Bin bir türlü yalan attılar. Bu Türkiye yüzyılında biz ve bizden sonraki gençler kaç tane daha araba yapacak, çıldıracaklar. Uçaklar yapacaklar, uzaydan tüm dünyaya bu işin nasıl yapıldığını gösterecekler. 29 Ekim 2023’te yani Cumhuriyet’in 1’inci asrından, 2’nci asrına geçerken Türkiye’nin dağlarında Allah nasip ederse bir tek terörist kalmayacak. Silip süpüreceğiz” ifadelerine yer verdi.