BIST 4.456
DOLAR 18,54
EURO 19,22
ALTIN 1.054,17
HABER /  GÜNCEL

800 kişilik dev gemide korona alarmı!

800 kişilik dev gemide korona alarmı!

Yeni Zelanda seyahati sırasında 800 yolcunun corona virüs testi pozitif çıkan Majestic Princess adlı gemi, Avustralya'nın Sidney kentindeki bir limana demir attı.

Abone ol

Covid-19 hastası yaklaşık 800 yolcuyu taşıyan bir geminin Avustralya'nın Sidney kentinde bir limana demirlediği bildirildi.

Geminin bağlı olduğu Carnival Australia şirketinden edinilen bilgilere göre 4 bin 600 yolcu ve mürettebatı ile Yeni Zelanda'dan 12 gün süren yolculuktan dönen Majestic Princess adlı gemideki yolcuların yaklaşık yüzde 20'si Covid-19 semptomları gösterdi.

Test edilen yolcuların 800'ünün Covid-19'a yakalandığı belirlendi. Testi pozitif çıkan yolcuların seyahat süresince kabinlerinde izole edildiği öğrenildi.

Şirket müdürü Marguerite Fitzgerald yaptığı açıklamada, 12 günlük yolculuğun yaklaşık yarısında çok sayıda vakanın tespit edilmeye başlandığını, tüm vakaların ya asemptomatik ya da hafif semptomlar olanlardan oluştuğunu söyledi.

Karaya çıkmalarına izin verildi

Avustralya kamu otoriteleri, geminin limana yanaşmasının ardından testi pozitif olan yolcuların karaya çıkmasına izin verdi.

Yolculardan toplu taşıma araçlarını kullanmamaları talep edildi. Şirket müdürü Fitzgerald, "Covid-19 testi pozitif çıkan tüm yolculara izolasyon sürelerini tamamlamaları için özel ulaşım ve konaklama için yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.



ÖNCEKİ HABERLER
İsveç'te PKK yandaşları şov yaptı polis her zamanki gibi seyretti
İsveç'te PKK yandaşları şov yaptı polis her zamanki gibi seyretti
Cüneyt Özdemir'den 'kaç para aldın' diyen Faruk Bildirici'ye yanıt
Cüneyt Özdemir'den 'kaç para aldın' diyen Faruk Bildirici'ye yanıt
Zonguldak'ta dilencilik yapan yaşlı adamın 3 dairesinin olduğu ortaya çıktı
Zonguldak'ta dilencilik yapan yaşlı adamın 3 dairesinin olduğu ortaya çıktı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
MSB açıkladı: 10 milyon 315 bin ton tahıl taşındı
MSB açıkladı: 10 milyon 315 bin ton tahıl taşındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalar deniz tabanının 2200 metre altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalar deniz tabanının 2200 metre altında
Yeni doğmuş bebeği sokakta ölüme terkettiler!
Yeni doğmuş bebeği sokakta ölüme terkettiler!
FETÖ'nün desteklediği aday kim? Latif Şimşek yazdı
FETÖ'nün desteklediği aday kim? Latif Şimşek yazdı
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan, asgari ücret açıklaması
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'ndan, asgari ücret açıklaması
TOGG'dan 'başka sipariş almıyoruz' açıklaması! Sadece Erdoğan'ın siparişi alındı
TOGG'dan 'başka sipariş almıyoruz' açıklaması! Sadece Erdoğan'ın siparişi alındı
Evli çift sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğu kaçırdı! O anlar kameraya yakalandı
Evli çift sokakta oynayan 5 yaşındaki çocuğu kaçırdı! O anlar kameraya yakalandı
Kılıçdaroğlu 'ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar'a sahip çıktı
Kılıçdaroğlu 'ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar'a sahip çıktı