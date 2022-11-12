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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalar deniz tabanının 2200 metre altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karadeniz gazıyla ilgili önemli açıklamalar deniz tabanının 2200 metre altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız." dedi. Kara ve denizde 7 bin kişinin çalıştığını belirten Erdoğan, *Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu'nun "Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu ilçelerine Doğal Gaz Verme Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Müjdesini milletimizle de paylaştığımız Karadeniz doğal gazını ülkemiz sistemine bağlayacak çalışmaları hızlandırdık. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. İnşallah önümüzdeki sene bu gazı kullanmaya başlayacağız. Yerli gazın da sürece dahil olmasıyla Türkiye, gazın gazla rekabet ettiği, bölgesinde referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüşüyor." dedi.

"Enerji üssü kuruyoruz"

Karadeniz gazını ülkemiz gaz sistemine ulaştırma çalışmalarına hız kazandırdıklarını belirten Erdoğan, "Kara ve denizde 7 bin işçi faaliyet gösteriyor. Deniz tabanının 2 bin 200 metre altında adeta bir enerji üssü kuruyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl bu gazı kullanmaya başlayacağız. Dünyada en hızlı kullanıma alınan açık deniz gazı sahası olacaktır" ifadelerini kullandı.



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