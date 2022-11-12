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Kılıçdaroğlu 'ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar'a sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu 'ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Cihan Kolivar'a sahip çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek tartışmalara neden olan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Düşüncelerini dile getirenlerin hapse atıldığını savunan Kılıçdaroğlu, "Onun hakkını kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde bir düğün salonunda kanaat önderleri, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi.

"Kimse bir şey söylemeyecek mi?"

"Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir" diyerek halka hakaret eden Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın tutuklanmasına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: 

"Devlet vatandaşına hizmetle görevlidir. Devlet elinde sopası vatandaşın kafasına vuran değildir. Devlet vatandaşını dinlemek zorundadır. Bir şey söyledin, ‘hemen yakala at hapishaneye’. Kimse bir şey söylemeyecek mi? Sivil toplum kuruluşunun başkanı kalktı ekmekle ilgili bir konuşma yaptı, şimdi o hapiste. Onun hakkını kim arayacak? Bu kardeşiniz arayacak. Siyasi düşüncesinden dolayı hapse atılanlar var. İnsan düşüncesinden dolayı hapse atılır mı? İnsanoğlu aklını kullananları, doğru söyleyeni dokuz köyden kovacaklar, bu kardeşinizin sözü var; dokuz köyden kovsalar da onuncu köye gideceğim bu millete hizmet etmek için."

Kolivar'ın ailesine geçmiş olsun telefonu

Kılıçdaroğlu, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle tutuklanan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar'ın ailesini dün akşam arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu. CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'ın oğlu Kerem Kolivar'ı telefonla aradığı belirtildi. Açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun, Kolivar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, selamlarını ilettiği ifade edildi.

Cihan Kolivar ne demişti?

HaberTürk TV ekranlarında Afşin Yurdakul'un sunduğu canlı yayına bağlanan ve "Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Bizim toplum ekmek ile doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor" diyen Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, tartışma yaratan sözlerinin ardından gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklanmıştı.

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