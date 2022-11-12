İSKİ duyurdu bidonları hazırlayın! Bu ilçelerde bugün su yok

İSKİ (İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi) tarafından yapılan duyuruya göre 12 Kasım Cumartesi günü Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere su verilemeyecek. Su kesintisinden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar, su kesintisinin sona ereceği saati araştırıyor. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 12 Kasım su kesintisi programı...

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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayımlanan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 3 ilçesinde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Yapılan duyuruya göre,Beykoz, Fatih ve Şişli'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanacak. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle meydana gelen su kesintilerinin sona ereceği saat bilgisi İSKİ'nin resmi internet sitesinde yer alıyor.

İski'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi.