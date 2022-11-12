Milli Piyango 2023 yılbaşı özel çekilişi büyük ikramiyesi belli oldu! İşte bilet fiyatları

Milli Piyango'da 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu! Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler 10 Kasım itibarıyla satışa sunulmaya başlandı

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Milli Piyango'da 2023 yılbaşı özel çekilişi için büyük ikramiye tutarı belli oldu. Geçen yıl 120 milyon TL olan büyük ikramiye tutarı 200 milyon TL olarak belirlendi.

Büyük ikramiyenin tam bilete çıkması halinde talihli kişi 200 milyon TL'lik ödülü elde edecek. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olması bekleniyor.

Yılbaşı özel çekilişi için hazırlanan biletler 10 Kasım itibarıyla satışa sunulmaya başlandı. Biletler gezici bayilerden, millipiyangoonline.com üzerinden ya da Milli Piyango bayilerinden alınabiliyor. Tam bilet 200 TL, yarım bilet 100 TL, çeyrek bilet ise 50 TL'den satılıyor.