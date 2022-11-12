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Nihat Hatipoğlu imam nikahı kıydı! Dansöz oynatıldı, bakışları olay oldu

Nihat Hatipoğlu imam nikahı kıydı! Dansöz oynatıldı, bakışları olay oldu

Bir zamanlar 'Anadolu'nun Prensesi' diye anılan ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özüyaman, Lübnanlı Rachad Ghandour ile evlendi. Çiftin imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydı. Düğünden yansıyan görüntüler ve sarıklı cübbeli bir başka hocanın dekolteli kadınlara bakışı olay oldu...

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Bir dönemin ünlü şarkıcı Sevim Egesoy'un kızı Burcu Özyaman, aile üyelerinin ve yakın dostlarının katıldığı görkemli törenle Lübnanlı Rachad Ghandour ile dünyaevine girdi. Düğünden olay görüntüler geldi. Dini nikahın yapıldığı düğünde dansöz oynatılması dikkatleri çekti.

Dini nikahlarını Nihat Hatipoğlu kıydı

Lübnan, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Katar'dan birçok davetlinin katıldığı törende çiftin imam nikahlarını ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu kıydı. Eşiyle birlikte törene katılan Hatipoğlu, imam nikahını kıydıktan sonra çiçeği burnunda çifte evlilikle ilgili tavsiyeler vermeyi de ihmal etmedi.

Yanındaki kişinin bakışları olay oldu

Nikah sırasında Nihat Hatipoğlu ile yanındaki sarıklı, cübbeli, sakallı kişinin tam karşısına derin dekolteleriyle dikkat çeken hanımlar oturdu. Hatipoğlu'nun konuşması sırasında yanındaki sarıklı, cübbeli kişinin dekolteli hanımlara bakışı kameralara yansıdı. 

Hoca ne işin var orada!

Sosyal medyada "Nihat hoca ne işiniz var orada", "Ne garip bir düğün", "Düğünde her şeyden biraz var", Hoca da şaşırmıştır" tepkileri yükseldi.

Gecede Özlem Yıldız, Özge Ulusoy, Gülay Kamaz, Derya Ayaydın, Eylem İpek Şafak göze çarpan isimler arasındaydı. Semazen gösterilerinin ardından temposu yükselen törende Anadolu'nun her köşesini temsil eden folklor ekipleri ve danslarla gece geç saatlere kadar devam etti.

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