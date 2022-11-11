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12 Dev Adam, Belçika'yı farklı devirdi

12 Dev Adam, Belçika'yı farklı devirdi

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur I Grubu üçüncü maçında Belçika'yı 34 sayı farkla 86-52 mağlup etti.

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FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nin I grubu karşılaşmasında Türkiye A Milli Basketbol Takımımız, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Belçika’yı konuk etti.

Mücadelede baştan sona çok etkili bir savunma yapan milli takımımız, sahadan 34 sayı farkla 86-52’lik skorla rahat şekilde galip ayrıldı.

Rakimiz Sırbistan olacak

Bu sonuçla gruptaki 3. galibiyetini alan milli takımımız, Dünya Kupası umutlarını sürdürdü. Milli takımımız, bir sonraki maçında zorlu Sırbistan deplasmanına konuk olacak.

Gruptaki 7. maçında 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Belçika Milli Takımı ise sahasında Yunanistan’ı ağırlayacak.

En skorer oyuncumuz Onuralp Bitim oldu

Türkiye’de Sadık Kabaca 16 sayı, 4 ribaund; Melih Mahmutoğlu 9 sayı, 3 asist; Furkan Haltalı 9 sayı, 1 ribaund; Yiğitcan Saybir 8 sayı, 4 ribaund; Onuralp Bitim 19 sayı, 6 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Belçika'da en çok sayıyı Bako attı

Belçika’da ise Ismael Bako 17 sayı, 5 ribaund; Jonathan Tabu 6 sayı, 2 ribaund, 1 asist; Maxime De Zeeuw 5 sayı, 4 ribaundla mücadele etti.

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