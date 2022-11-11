S. Arabistan kralından Türkiye talimatı: Altın fırsat!

Suudi Kabinesi, doğrudan Türkiye ulusuna yatırımları teşvik etmek için çağrıda bulundu. Devlet haber ajansı SPA'nın söylediğine göre, bakana doğrudan fon sağlama konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı teklifini müzakere etmesi talimatı verildi.

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Kral Salman bin Abdülaziz tarafından yönetilen bir toplantıda Kabine, Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih'e Türk tarafı ile belirtilen konu etrafında görüşmeleri başlatma talimatı verdi.

Talimat verildi

Devlet haber ajansı SPA'nın söylediğine göre, bakana doğrudan fon sağlama konusunda işbirliği için bir mutabakat zaptı teklifini müzakere etmesi talimatı verildi.

Al-Falih, Ekim ayı itibarıyla Türkiye Maliye Bakanı Nureddin Nebati'yi Suudi Arabistan'ın başkentinde bir araya getirerek Suudi iş adamlarının Türkiye'de teknoloji, gayrimenkul ve enerji gibi birçok sektörde finansman sağlayacağını ifade etti.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yaptığı sevkiyatlar, bu yılın ilk dokuz ayında yıllık yüzde 180 artışla 420,9 milyon ABD doları olarak gerçekleşti ve iki ülke yakınlaşmayı sürdürürken geçen yılki takas sayısını geride bıraktı.

KAYNAK: STAR GAZETESİ