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Emine Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

Emine Erdoğan, Semerkant’ta Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan ziyaretine eşlik eden eşi Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti.

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Emine Erdoğan, Özbekistan’ın Renkleri Sergisi’ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Semerkant’ta, Özbekistan Cumhurbaşkanı’nın değerli eşi Ziroat Mirziyoyeva’nın ev sahipliğinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın eşi Mihriban Aliyeva ve Macaristan Başbakanı’nın eşi Aniko Levai ile Özbekistan’ın Renkleri sergisini ziyaret ettik. Eserler hakkında bilgi aldık” ifadelerine yer verdi.

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