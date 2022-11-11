BIST 4.506
DOLAR 18,53
EURO 19,11
ALTIN 1.049,79
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Twitter iflas edebilir Elon Musk'ın ortalığı karıştıran açıklaması! Reklamlar kesildi mavi tik ücreti...

Twitter iflas edebilir Elon Musk'ın ortalığı karıştıran açıklaması! Reklamlar kesildi mavi tik ücreti...

Twitter'ı 44 milyar dolara alan Elon Musk'tan şaşırtan açıklamalar geldi. Mavi Tik satan Elon Musk Türkiye için 109.99 TL lira tik ücreti belirlemişti. Elon Musk bu kez yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı. Musk twitter için 'İflas ihtimal dışı değil' dedi. Twitter'da sular durulmuyor. Gizlilik-güvenlik yetkilileri istifa etti, birçok marka reklam vermeyi kesti. Günlük zarar 4 milyon doları geçti.

Abone ol

Elon Musk'un satın alıp mavi tik satmaya başladı Twitter'da ortalık çok karışık. Gizlilik ve güvenlik yetkilileri istifa ederken, bir çok marka da reklam vermeyi kesti. Elon Musk'tan gelen son açıklama ise ortalığı karıştırdı. Elon Musk 'İflas ihtimal dışı değil' dedi.

Twitter krizden çıkamaz

Elon Musk'ın çalışanlarına çarşamba günü attığı e posta ortaya çıktı. Reuters’ın haberine göre Elon Musk, gönderdiği e-postada “Twitter’ın düşen reklam gelirlerini dengelemek için abonelik gelirlerini artıramaması halinde “yaklaşan ekonomik krizden kurtulamayacağı” ifadesinde bulundu.

Uzaktan çalışmayı yasakladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk işten kovmaların ardından bu kez uzaktan çalışmayı yasakladı. E-postaya göre, Elon Musk çalışanların haftada en az 40 saat ofiste çalışmaları gerektiğini belirtti. 

Her gün 4 milyon dolar zarar ediyor iflas edebilir

Elon Musk'ın, yönetici kadrosunu kovma kararının ardından Twitter günde 4 milyon dolardan fazla zarar etti. Bunun sebebi ise çok sayıda reklamın iptal edilmesi oldu. Twitter‘ın 13 milyar dolar borcu bulunuyor ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1,2 milyar dolara yakın faiz ödemesiyle karşı karşıya. Bu borç Twitter'ın nakit akışının çok üstünde. 

Elon Musk perşembe günü personelle yaptığı toplantıda mali duruma dikkat çekip, kesilen reklamlar sebebiyle "Twitter'ın iflasla karşı karşıya kalabileceğini' söyledi. 

Sahte hesaplar parayı verdi Mavi tik aldı

2 haftadır Twitter'ın yönetiminde Elon Musk bulunuyor. Elon Musk personelin yarısını kovup, nakit para girişi için mavi tik satmaya başlamıştı. Avrupa ve ABD'de mavi tik ücreti 8 dolar olurken, Türkiye için mavi tik aylık fiyatı 109.99 TL olmuştu. Ancak uygulamada büyük bir kaos var. Sahte hesaplar parayı verip mavi tik aldı. Bush'tan Biden'a dek yüzlerce parodi hesabın şu anda mavi tiki bulunuyor. 

Endişeyle takip ediyoruz

Elon Musk'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yaptığı şirkette çok sayıda üst düzey isim görevden ayrılmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu FTC'den yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz" denildi. FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır" denildi.

Şimdi de istifalar var

FTC'nin açıklamasının, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti. Twitter'ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketten ayrıldığını duyurdu. ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi.

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.

İlgili Haberler
Türkiye'deki 'Mavi Tik' fiyatı belli oldu! Bakın twitter'a aylık ne kadar ödenecek? Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat... Ünlü modelden Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'a tepki! "Nefret çöplüğüne döndü!" Twitter çalışanlarına büyük şok! Yüzde 90'ını işten çıkardı ABD Başkanı Biden'dan Elon Musk ve Twitter için ağır sözler: Yalanları dünyaya yayıyor
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı
Foto Galeri Erzurum'da ürküten görüntü! 920 mezar yeri açıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar 13 yıl hapis cezası
Avukatların yargılandığı DHKP/C davasında karar 13 yıl hapis cezası
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Tam eksi 9,7 derece
Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu! Tam eksi 9,7 derece
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu! İşte Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakipleri
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
7.5 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
7.5 büyüklüğünde deprem oldu! Tsunami alarmı verildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kuraları çekildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kuraları çekildi
Hollanda'nın kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst Dünya Kupası'nda!
Hollanda'nın kadrosu belli oldu: Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst Dünya Kupası'nda!
Ercüment Ovalı korona aşısını bulamadı ve vazgeçti! 23 Nisan'a yetiştirecekti...
Ercüment Ovalı korona aşısını bulamadı ve vazgeçti! 23 Nisan'a yetiştirecekti...
Gece kulübünde müşteriye gelen hesap olay oldu fiyatı gören bir daha baktı sosyal medya yıkıldı
Gece kulübünde müşteriye gelen hesap olay oldu fiyatı gören bir daha baktı sosyal medya yıkıldı
AVM'de hatalı park eden sürücülere kesilen ceza gündem oldu öyle bir yazı astılar ki
AVM'de hatalı park eden sürücülere kesilen ceza gündem oldu öyle bir yazı astılar ki
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 52 yıldır bizi süründüren Avrupa Birliği'ne gereken dersi vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 52 yıldır bizi süründüren Avrupa Birliği'ne gereken dersi vereceğiz
İstanbul bu davaya kilitlendi! Ekrem İmamoğlu 'dua' etti işte duruşma sonrası son dakika açıklaması
İstanbul bu davaya kilitlendi! Ekrem İmamoğlu 'dua' etti işte duruşma sonrası son dakika açıklaması