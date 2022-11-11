Twitter iflas edebilir Elon Musk'ın ortalığı karıştıran açıklaması! Reklamlar kesildi mavi tik ücreti...

Twitter'ı 44 milyar dolara alan Elon Musk'tan şaşırtan açıklamalar geldi. Mavi Tik satan Elon Musk Türkiye için 109.99 TL lira tik ücreti belirlemişti. Elon Musk bu kez yaptığı açıklamayla ortalığı karıştırdı. Musk twitter için 'İflas ihtimal dışı değil' dedi. Twitter'da sular durulmuyor. Gizlilik-güvenlik yetkilileri istifa etti, birçok marka reklam vermeyi kesti. Günlük zarar 4 milyon doları geçti.

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Elon Musk'un satın alıp mavi tik satmaya başladı Twitter'da ortalık çok karışık. Gizlilik ve güvenlik yetkilileri istifa ederken, bir çok marka da reklam vermeyi kesti. Elon Musk'tan gelen son açıklama ise ortalığı karıştırdı. Elon Musk 'İflas ihtimal dışı değil' dedi.

Twitter krizden çıkamaz

Elon Musk'ın çalışanlarına çarşamba günü attığı e posta ortaya çıktı. Reuters’ın haberine göre Elon Musk, gönderdiği e-postada “Twitter’ın düşen reklam gelirlerini dengelemek için abonelik gelirlerini artıramaması halinde “yaklaşan ekonomik krizden kurtulamayacağı” ifadesinde bulundu.

Uzaktan çalışmayı yasakladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk işten kovmaların ardından bu kez uzaktan çalışmayı yasakladı. E-postaya göre, Elon Musk çalışanların haftada en az 40 saat ofiste çalışmaları gerektiğini belirtti.

Her gün 4 milyon dolar zarar ediyor iflas edebilir

Elon Musk'ın, yönetici kadrosunu kovma kararının ardından Twitter günde 4 milyon dolardan fazla zarar etti. Bunun sebebi ise çok sayıda reklamın iptal edilmesi oldu. Twitter‘ın 13 milyar dolar borcu bulunuyor ve önümüzdeki 12 ay içinde toplam 1,2 milyar dolara yakın faiz ödemesiyle karşı karşıya. Bu borç Twitter'ın nakit akışının çok üstünde.

Elon Musk perşembe günü personelle yaptığı toplantıda mali duruma dikkat çekip, kesilen reklamlar sebebiyle "Twitter'ın iflasla karşı karşıya kalabileceğini' söyledi.

Sahte hesaplar parayı verdi Mavi tik aldı

2 haftadır Twitter'ın yönetiminde Elon Musk bulunuyor. Elon Musk personelin yarısını kovup, nakit para girişi için mavi tik satmaya başlamıştı. Avrupa ve ABD'de mavi tik ücreti 8 dolar olurken, Türkiye için mavi tik aylık fiyatı 109.99 TL olmuştu. Ancak uygulamada büyük bir kaos var. Sahte hesaplar parayı verip mavi tik aldı. Bush'tan Biden'a dek yüzlerce parodi hesabın şu anda mavi tiki bulunuyor.

Endişeyle takip ediyoruz

Elon Musk'ın yönetim kurulunu feshederek kendisini "tek yönetici" yaptığı şirkette çok sayıda üst düzey isim görevden ayrılmıştı. ABD Federal Ticaret Komisyonu FTC'den yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz" denildi. FTC sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Twitter'daki son gelişmeleri derin bir endişeyle takip ediyoruz. Hiçbir CEO veya şirket yasaların üzerinde değildir ve şirketler bizim mutabakat kararlarımıza uymalıdır" denildi.

Şimdi de istifalar var

FTC'nin açıklamasının, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alması sonrasında şirketin üst düzey güvenlik, gizlilik ve uyum yetkililerinin istifalarının ardından gelmesi dikkati çekti. Twitter'ın Bilgi Güvenliği Yöneticisi Lea Kissner, dün Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şirketten ayrıldığını duyurdu. ABD basınında yer alan haberlerde, Twitter'ın gizlilik yöneticisi Damien Kieran ile uyum yöneticisi Marianne Fogarty'nin de istifa ettiği bildirildi.

Twitter'ın güvenlik ve gizlilik alanlarında çalışan üst düzey yetkililerinin şirketten ayrılması, sosyal medya şirketini düzenleyici kuralları ihlal etme riskiyle karşı karşıya bıraktığı şeklinde yorumlandı.