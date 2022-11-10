BIST 4.426
DOLAR 18,61
EURO 18,54
ALTIN 1.021,09
HABER /  DÜNYA

Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat...

Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat...

Twitter'in yeni CEO'su Elon Musk çalışanlarına yolladığı e-posta'da uzaktan çalışmanın sona erdiğini ve çalışanların ofiste en az 40 saat geçirmeleri gerektiğini bildirdi.

Abone ol

Twitter'in yeni CEO'su Elon Musk'tan çalışanları isyan ettirecek karar geldi. Musk, evden çalışma dönemini resmen bitirdi. Bloomberg'in ulaştığı e-postada Musk ekonomik görünümün reklam gelirlerine bağlı olan Twitter gibi şirketlere etkisine dair 'göz boyayıcı' mesajlar vermeyeceğini belirtti.

EN az 40 saat ofiste olun...

Uzaktan çalışmayı bitirdiğini söyleyen Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi. Yeni kuralın hızlıca uygulamaya alınacağı belirtildi.

Çalışanların yarısını kovdu

Twitter'ın Musk'ın yönetimi altında geçen yaklaşık 2 haftada çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarıldı. Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazdı.

Mavi Tık isteyen 8 dolar ödeyecek

Yeni CEO aynı zamanda 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini açıklayarak kullanıcıların tepkisini çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
İYİ Parti'de istifa şoku! İl Başkanı iki yöneticiyle birlikte istifa etti
İYİ Parti'de istifa şoku! İl Başkanı iki yöneticiyle birlikte istifa etti
Milyonların beklediği haber! Bakan Nebati duyurdu EYT'de yürürlük tarihi belli oldu
Milyonların beklediği haber! Bakan Nebati duyurdu EYT'de yürürlük tarihi belli oldu
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Haftanın filmleri! 3'ü yerli 6 yeni film vizyona giriyor
Haftanın filmleri! 3'ü yerli 6 yeni film vizyona giriyor
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye skandal olay sonrası o müdürü kovdu
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye skandal olay sonrası o müdürü kovdu
Her satırı iğrenç! Kocam ve 4 kardeşim bana tecavüz etti! Evlendiğim gün...
Her satırı iğrenç! Kocam ve 4 kardeşim bana tecavüz etti! Evlendiğim gün...
ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aştı! 9 ayda 894 yeni market açıldı
ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aştı! 9 ayda 894 yeni market açıldı
Şaka değil gerçek! Nüfus memurları bile şok geçirdi! Verdikleri belge...
Şaka değil gerçek! Nüfus memurları bile şok geçirdi! Verdikleri belge...
Okullarda ilk ara tatil! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor MEB tek tek açıkladı
Okullarda ilk ara tatil! Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor MEB tek tek açıkladı
Ankara'da metro çilesi! Seferler durdu: Otobüslere yönlendirilen yolcular isyan etti!
Ankara'da metro çilesi! Seferler durdu: Otobüslere yönlendirilen yolcular isyan etti!