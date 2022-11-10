Elon Musk Twitter'de evden çalışmaya son verdi! Ofise dönün en az 40 saat...

Twitter'in yeni CEO'su Elon Musk çalışanlarına yolladığı e-posta'da uzaktan çalışmanın sona erdiğini ve çalışanların ofiste en az 40 saat geçirmeleri gerektiğini bildirdi.

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Twitter'in yeni CEO'su Elon Musk'tan çalışanları isyan ettirecek karar geldi. Musk, evden çalışma dönemini resmen bitirdi. Bloomberg'in ulaştığı e-postada Musk ekonomik görünümün reklam gelirlerine bağlı olan Twitter gibi şirketlere etkisine dair 'göz boyayıcı' mesajlar vermeyeceğini belirtti.

EN az 40 saat ofiste olun...

Uzaktan çalışmayı bitirdiğini söyleyen Musk, kendi onayına tabi olacak bazı istisnalar dışında çalışanların haftada en az 40 saat ofiste bulunması gerektiğini bildirdi. Yeni kuralın hızlıca uygulamaya alınacağı belirtildi.

Çalışanların yarısını kovdu

Twitter'ın Musk'ın yönetimi altında geçen yaklaşık 2 haftada çalışanların neredeyse yarısı işten çıkarıldı. Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazdı.

Mavi Tık isteyen 8 dolar ödeyecek

Yeni CEO aynı zamanda 'mavi tik' sahibi olmak isteyenlerin 8 dolar ödeyeceğini açıklayarak kullanıcıların tepkisini çekti.