ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aştı! 9 ayda 894 yeni market açıldı

ŞOK Marketler Zinciri 2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 1 .i0 141)e çıkardı. ŞOK Marketler CEO'su Uğur Demirel, "Müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz" dedi.

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2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in toplam mağaza sayısı 10 bin 141 oldu. ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2022 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

3 ayde 283, 9 ayda 894 yeni mağaza

Buna göre 2022'nin temmuz, ağustos ve eylül aylarında 283 olmak üzere 9 ayda 894 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler'in toplam mağaza sayısı 10 bin 141'e ulaştı.

9 aylık ciro 40.6 milyar TL

ŞOK Marketler'in cirosu ise 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artarak 40,6 milyar TL oldu. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyata...

"Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan ŞOK Marketler olarak 10 bininci mağazamızı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk 9 ayda Van, Nevşehir, Aydın, Malatya, Bandırma ve Çatalca’da olmak üzere 6 yeni depo daha açarak hizmet ağımızı genişlettik. Bunun yanında, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz."

Market fiyatına eve teslim

"Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği online ticaret uygulamamız Cepte ŞOK ile online alışverişi tercih eden müşterilerimize market fiyatlarıyla eve ücretsiz teslimat hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve mümkün olan en uygun seviyede tuttuğumuz fiyatlarımızla hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son çeyrekte de müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam ederek 2022'yi gurur verici finansal rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz."