Hakan Şükür TV5 yayını için 'Surda bir delik açtık' dedi! Asıl niyetini kendi ağzıyla ifşa etti

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün TV5 kanalı yayını olay olmuştu. TV5 kanalı programın ipini çekip suçu sunucu Mehmet Ali Kayacı'ya yıkmıştı. 'Düşünme Vakti' programındaki Hakan Şükür yayınını da silen TV5 yönetimine Hakan Şükür'den cevap geldi. TV5 kanalına çıkmasını 'Surda bir delik daha açtık' diye veren Hakan Şükür, Youtube hesabından Saadet Partisi'nin kanalını kullandığını kendi ağzıyla ifşa etti.

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AK Parti eski milletvekili Hakan Şükür, FETÖ örgüt üyeliğinden dolayı firar edip ABD'ye yerleşmişti. Türkiye'deki tüm servetine el konulan Hakan Şükür, ABD'de taksicilik yaparak geçinmeye çalışıyordu. Hakan Şükür maddi anlamda çok sıkıntı çektiğini son dönemde sıklıkla dile getirip 'Türkiye'den getirdiğim gömlekle geziyorum' demişti.

TV5 yayını olay oldu

Youtube üzerinden yayın yapan Hakan Şükür son dönemde Türk medyasına çıkma peşindeydi. "10 yıldır Türk televizyonlarına çıkarılmıyorum' diyen Hakan Şükür, bu yasağı TV5 kanalı ile deldi. Saadet Partisi'nin yayın organı olan TV5 kanalında Mehmet Ali Kayacı'nın sunduğu 'Düşünme Vakti' programına çıkınca ortalık karıştı. RTÜK kanal hakkında soruşturma başlatırken TV5 yönetimi Hakan Şükür röportajını silip, 'fiili bir durum oluştu, sunucu izin almadan yayını yaptı' deyip suçu Mehmet Ali Kayacı'ya yıktı.

'Surda bir delik açtık"

Türkiye medyası TV5 yayını konuşurken, Hakan Şükür, olay olan yayını "surda bir gedik açmak" olarak yorumladı. Programı yapan Mehmet Ali Kayacı'nın kendisini aradığında şaşırdığını belirten Hakan Şükür, kendisine Türk televizyonlarının uyguladığı sansürü bu yayınla deldiğini söyledi. Hakan Şükür, kendisiyle röportaj yapan Mehmet Ali Kayacı'ya da destek çıkarak şunları söyledi:

-Beni telefonumu bulup aramış. Hiç görmediğim tanımadığım biri. Gördüğüm ve anladığım kadarıyla vicdanlı bir gazeteci. Bu yayın daveti için çok heyecanlandım. Türkiye'de yıllar sonra bir kanala çıkabilecektim. 10 seneye yakın Türk televizyonlarına çıkamıyorum.

Saadet Partisi fena kullanıldı

Hakan Şükür'ün olay yaratan TV5 kanalındaki yayını silindi. Suçu sunucuya atan Saadet Partisi'nin yayın organı TV5, TRT'nin Osman Öcalan yayınının arkasına sığında. Hakan Şükür ise yaptığı bu açıklamalar ile Saadet Partisi'ni kendi çıkarları için kullandığını ortaya koymuş oldu.