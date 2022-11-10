HDP'den AK Parti ziyareti açıklaması! Beklemiyorduk, çatkapı oldu! Zayıflama işareti

AK Parti'nin anayasa değişikliği için destek istemeye gittiği HDP'den ziyaretle ilgili ilginç açıklamalar... HDP Van Milletvekili ve Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, "Beklemiyorduk, çatkapı oldu; zayıflayan bir iktidardan beklenen bir tavır" dedi.

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AK Parti'nin Anyasal değişiklik teklifini görüşmek için HDP'yi zayert etmesiyle ilgili tartışma sürerken HDP'den o görüşmeyle ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. HDP Van Milletvekili ve Basından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel ile AK Parti’nin ziyareti hakkında, “Beklemiyorduk” dedi. Ziyareti birkaç saat önceden haber verdiklerini söyleyen Temel, “Çatkapı oldu” dedi.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Temel, AK Parti’nin söz konusu görüşme kararını, “AKP, partimize dava açtırmış iktidardır. Bizzat yöneticilerinin talimatı ile vekillerimizi, belediye başkanlarımızı, eş genel başkanlarımızı içeriye attırmış iktidardır. Kobani Davası adı altında intikam yürüten bir iktidardır. Düşüncemizi önemsedikleri için gelmişler filan… Böyle bir şey yok! AKP’nin sıkışması ve toplumsal zeminini kaybetmesi sebebiyle yaptığı politik manevra. Zayıflayan bir iktidardan beklenen bir tavır. Fakat AKP’nin baskıcı karakteri ve MHP ile ilişkisi düşünüldüğünde beklenmez bir adım” diye değerlendirdi.

Bahçeli'den de bunu beklemiyorduk

Tayyip Temel, Cumhur ittifakı ortağı MHP’nin söz konusu toplantıya “doğal” demesini de şöyle değerlendirdi: “Onu da beklemiyorduk. Olması gerekeni söyledi. Bu iktidar hiçbir zaman doğruyu ve olması gerekeni söylemiyor ki. Dedim ya, zayıflayan iktidarın muhalefeti parçalama, birbirine düşürme, müzakere edecek zeminden yoksun bırakma, Akşener’in çıkışlarına vesile olma gibi, kendi içinde bir sürü amaç taşıdığı için Bahçeli’nin onayı olmadan olmaz o işler.”

“Henüz bir karar vermedik"

Anayasa değişikliğine ilişkin henüz bir karar vermediklerini söyleyen Temel, “İçeriği görmek, görerek değerlendirme yapmak, iktidarın niyetini daha net gözlemlemek istiyoruz. Muhalefetin tuzağa düştüğünü düşünüyoruz. Başta Kılıçdaroğlu’nun” diye konuştu. Temel bu düşüncelerini şöyle açıkladı:

Kim getirdi konuyu gündeme

“Kim gündeme getirdi? Türkiye gündeminde olmayan bir konu. Allah aşkına, ben size soruyorum. Başörtüsüyle nereye girilmiyor Türkiye’de? Meclisteyiz, orada var. Bu hikâyeyi muhalefet başlattı ama iktidar tuzağa düşürmek istiyor. Başörtüsü diye bir sorun yoktu. Kılıçdaroğlu, hükümete fırsat verdi. Hükümetin yeni bir oyun kurmasının pasını verdi. Türkiye’de başörtüsü büyük oranda sorun olmaktan çıktı. “Başörtüsü önemsizdir” demiyorum. Siyasi sembole dönüşmüş. Giyim, özgürlükler konusunda sonda gelecek bir meseledir.