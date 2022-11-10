Pendik’te polis memuru evinde intihar etti

İSTANBUL Pendik’te ailevi sorunlar yaşadığı iddia edilen polis memuru, evinde silahla kendini vurarak intihar etti.

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Olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kartal’da görev yapan ve Pendik’te ikamet eden polis memuru A.A., iddiaya göre evde kendisini silahla başından vurarak intihar etti.

Sesi duyan ihbar etti

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evde yaptıkları incelemenin ardından polis memurunun cesedi olay yerinden kaldırıldı. A.A.’nın bir süredir ailevi sorunlar yaşadığı iddia edildi.