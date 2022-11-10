BIST 4.380
DOLAR 18,61
EURO 18,64
ALTIN 1.022,01
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bahçede kaybolmuştu! 15 yaşındaki Fidan korkunç halde bulundu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bahçede kaybolmuştu! 15 yaşındaki Fidan korkunç halde bulundu

HATAY’ın Erzin ilçesinde 3 gün önce bahçede çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki Fidan ölü bulundu.

Abone ol

Edinilen bilgiye göre, Fidan Tunç (15) isimli genç kız iddiaya göre 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Fidan’ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Üç gündür ailesi ve güvenlik birimleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç ölü olarak başka bir narenciye bahçesinde bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti
Van Gölü’nde deprem oldu! AFAD'dan açıklama var 4.2 büyüklüğünde deprem panikletti
Erdal Acar, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ını tehdit etti, Kumarhanelerden haraç topladı
Erdal Acar, Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ını tehdit etti, Kumarhanelerden haraç topladı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Dijital Yatırım Sayesinde Kazandı
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Aslı Baykal CHP'yi topa tuttu! CHP gayri milli bir pozisyona geldi! Yeni parti kuracak mı?
Aslı Baykal CHP'yi topa tuttu! CHP gayri milli bir pozisyona geldi! Yeni parti kuracak mı?
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Şansa İnanmayın, Şansı Kendiniz Yaratın
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye'de skandal olay sosyal medyaya düştü
Rüşvet alırken kameraya yakalandı! Belediye'de skandal olay sosyal medyaya düştü
Deprem oldu! Bitlis güne deprem paniğiyle uyandı AFAD'dan açıklama
Deprem oldu! Bitlis güne deprem paniğiyle uyandı AFAD'dan açıklama
DSÖ'den bu kez sevindiren Kovid-19 açıklaması
DSÖ'den bu kez sevindiren Kovid-19 açıklaması
Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış
Cübbeli Ahmet Hoca: CHP Atatürkçü olmaktan çıkmış
Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez düştü
Bitcoin'in fiyatı yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez düştü
Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında turu geçti
Beşiktaş, Serik Belediyespor karşısında turu geçti