Bahçede kaybolmuştu! 15 yaşındaki Fidan korkunç halde bulundu

HATAY’ın Erzin ilçesinde 3 gün önce bahçede çalıştığı sırada ortadan kaybolan 15 yaşındaki Fidan ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Fidan Tunç (15) isimli genç kız iddiaya göre 3 gün önce çalışmak için gittiği bahçede çalıştığı esnada ortadan kayboldu. Fidan’ın ailesi kızları için kayıp başvurusunda bulundu.

Üç gündür ailesi ve güvenlik birimleri tarafından her yerde aranan Fidan Tunç ölü olarak başka bir narenciye bahçesinde bulundu. Genç kızın ölümü ile ilgili Erzin Cumhuriyet Başsavcılığınca geniş çaplı soruşturma başlatıldı.