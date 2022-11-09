Aile yapısını tehdit ediyor deyip eş cinsel ilişkilere savaş açtı!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus toplumunu ve aile yapısını tehdit ettiği için, eş cinsel ilişkileri "yıkıcı değerler sistemi" içinde sınıflandıran kararnameyi imzaladı.

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Toplumun altına dinamit koyan ABD ve Batılı büyük şirketlerin LGBT propagandasına karşı Rusya da hamle yaptı.

Putin'in imzaladığı, geleneksel manevi ve ahlaki değerlerin korunması ile güçlendirilmesi için devlet politikasının temellerini içeren kararname, Rusya Devlet Yasal Enformasyon Portalı'nda yayımlandı.

Rusya'nın egemenlik mücadelesi

Kararnameye göre, Rusya'nın egemenliğini korumayı ve güçlendirmeyi mümkün kılan, çok uluslu ve farklı inançlı ülkenin birliğini sağlayan geleneksel değerlerin Rus toplumunun temeli olduğu vurgulandı.

ABD ve ittifakları Rus geleneksel değerlerini tehdit ediyor

İslam, Hristiyanlık, Yahudilik ve Budizm'in Rus tarihinin ve manevi mirasının ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilen kararnamede, Rus geleneksel değerlerinin, aşırılıkçı ve terör örgütlerinin faaliyetleri, belirli kitle iletişim araçları, ABD ve diğer dost olmayan yabancı devletlerin eylemleriyle tehdit edildiği ifade edildi.

Aile yapısını yok etmek istiyorlar

Geleneksel değerleri korumak, güçlendirmek ve yaygınlaştırmak için medyanın ve kamu otoritelerinin araç olarak kullanılacağı kaydedilen kararnamede, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler", Rus toplumu için yıkıcı fikir ve değerler sistemi içerisinde sınıflandırıldı.

Ayrıca bu eş cinsel ilişkilerin teşvikinin, geleneksel aile yapısını yok edeceğine dikkat çekildi.