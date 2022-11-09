İTO üyeleri sandığa koştu: Cübbeli tepkisi trafiği kilitledi

"Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" diyen Cübbeli Ahmet, İTO başkanlık seçimlerine muhaliflerin yoğun katılımına neden oldu.

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Cübbeli Ahmet adıyla bilinen İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü’nün "Canan Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" sözleri, İstanbul Ticaret Odası’ndaki (İTO) başkanlık seçimlerinde daha önce hiç görülmeyen bir katılıma neden oldu. Daha önce sandığa gitmeyen üyeler bile İTO’da Değişim Zamanı Platformu’na oy vermeye koşarken, Yeşilköy’deki İstanbul Kongre Merkezi’ne giden tüm yollar kilitlendi.

Geçen yıllarda yaklaşık 30 bin kişinin katıldığı seçimlere katılımın, Cübbeli Ahmet'in mevcut başkan Şekib Avdagiç'i destekleme çağrısında bulunması üzerine ikiye katlandığı belirtiliyor. Cübbeli Ahmet geçen hafta yaptığı açıklamada Avdagiç'e karşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve ekibinin bir adayının olduğunu ileri sürerek, "Kaftancıoğlu tarafının desteklediği aday kazanırsa meydana gelecek bütün günahlara ortak olursunuz" demişti. Bunun üzerine harekete geçen, 6'lı masanın desteklediği İTO’da Değişim Zamanı Platformu'nun seçime katılımı artırmak için faaliyetlerini hızlandırdığı ve bunda da başarılı olduğu belirtildi.

Başkan Avdagiç yeniden seçildi

Başkan Avdagiç iki sandıktan güçlenerek çıktı, en güçlü rakibi liste hazırladığı iki komiteden de çıkamadı.

Gayri resmi sonuçlara göre, Avdagiç’in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

"İTO üyeleri, bir kez daha İTO'nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu"

Yeniden başkan seçilen Şekip Avdagiç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. Türk iş dünyasının yüz akı İTO, 140 yıllık geleneğine yaraşır şekilde, 21. Dönem organlarını oluşturacak seçimi geride bıraktı. İstanbul Ticaret Odası üyeleri, bir kez daha İTO’nun akl-ı selimin kalesi olduğunu ortaya koydu.

Sandık sonuçları elimize ulaştı. Şunu söylemek isterim ki 81 meslek komitesinde, kâhir ekseriyetle seçimi kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir.

Şunun altını özellikle çizmek isterim: Seçim dönemi geride kaldı. Seçim döneminde olanlar da, söylenenler de, orada kaldı. Bütün İstanbul iş dünyasını ve üyelerimizi kucaklıyoruz. Bütün Meclis üyelerimizi kardeşimiz olarak görüyoruz, onlara yol arkadaşlarımız diye bakıyoruz.

Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. Tıpkı 20’nci Dönemde olduğu gibi, 21’inci Dönemin bu tertemiz sayfasını da Meclisimizde birlikte çalışacağımız arkadaşlarımızla dolduracağız. İnanıyorum ki, İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız."