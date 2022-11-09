İTO Meslek Komitesi seçimlerini Avdagiç kazandı

İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) Meslek Komitesi seçimleri tamamlandı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, "İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık." dedi.

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Üye sayısı 700 bini aşan Türkiye’nin en büyük ticaret odası İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) büyük çekişmeye sahne olan meclis organ seçimleri bugün yapıldı. İstanbul Fuar Merkezi’nde sabah 09.00 itibariyle başlayan oy verme işlemi 17.00 itibariyle sona erdi.

Sonuçlar belli oldu

81 komiteden 273 meclis üyesinin belirlendiği seçimlerde 70 civarında sandıkta birden fazla liste yarıştı. Şekib Avdagiç, tek liste olduğu 52 No.lu Kara Taşıtları, Yedek Parça ve Ekipmanları komitesi ile Abdullah Teber’in karşı liste çıkardığı 68 No.lu komitelerden de büyük farkla çıktı.

Başkan adayları Murat Kalsın ve Ferhan Ademhan ise sandıklarından çıkamayarak başkanlık yarışına erken veda ettiler. Kalsın 29 No.lu Mimarlık ve Mühendislik ile 45 No.lu Konut İnşaatı komitelerinden liste çıkarmıştı. Ferhan Ademhan ise 2 No.lu Toptan ve Dış Ticaret komitesinden liste çıkarmıştı.

30 No.lu Bilgi, İletişim ve Medya komitesinden İTO Değişim Grubu ile adaylığını açıklayan Saadettin Saran’ın listesi de galip çıktı.

Gayri resmi sonuçlara göre, Avdagiç’in listelerinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

"Açık ara kazandık"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç yaptığı ilk değerlendirmede şunları söyledi:

- İTO tarihinin en yüksek katılımlı seçimini yaşadık. 195 meclis üyesi ile açık ara kazandık. Biz şimdi, yeni ve beyaz bir sayfa daha açıyoruz. İnanıyorum ki, yeni Meclis’le İstanbul’a ve Türkiye’ye hizmet yolunda çok önemli şeyler yapacağız”

- 81 meslek komitesinde, kahir ekseriyetle seçimi kazanmış bulunuyoruz. İstanbul iş dünyası, son 4 yılda ortaya koyduğumuz icraatları onaylamış, aynı hız ve rotada bize yeniden güç vermiştir”

İto’da başkanlık seçimi 15 kasım’da yapılacak

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte, bir sonraki aşama için seçim sandıkları bu kez 15 Kasım Salı günü 09.00-12.00 saatleri arasında kurulacak. Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek Yönetim Kurulu Başkanı, Üyeleri, Disiplin Kurulu Üyeleri ve TOBB delegelerini seçecek. Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.

İstanbul Ticaret Odası, üyelerinin seçim alanına güvenli ve hızlı bir şekilde ulaşımı için bir dizi önlem aldı. Oy vermeye araçlarıyla gelen İTO üyeleri, ücretsiz olarak Atatürk Havalimanı katlı otoparkını ve oradan seçim alanına ulaşım sağlayan ring seferlerini kullanabilecekler.