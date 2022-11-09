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Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile 1 saat görüştü

Kritik zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile 1 saat görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Görüşme 1 saat sürdü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri'nin programlarında olmayan görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaklaşık 1 saat sürdü.

Erdoğan ve Bahçeli en son 5 Ekim'de Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde bir araya gelmişti. Bu görüşmenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yer almaması dikkat çekti.

AK Parti'nin HDP ziyaretiyle başlayan tartışmaların ardından gerçekleşen görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı...

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