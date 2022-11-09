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İtalya devi Inter Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Kesenin ağzını açacaklar!

İtalya devi Inter Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Kesenin ağzını açacaklar!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira döneminde müthiş bir çıkış yakalayan Miguel Crespo, Jorge Jesus'un teknik direktörlük koltuğuna oturmasının ardından daha da üstüne koymayı başardı. Daha önce adı İspanyol devi Atletico Madrid ile anılan Portekizli yıldıza bu kez de İtalyan devi Inter talip oldu.

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Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Miguel Crespo, İtalyan ekiplerinin kıskacında. Çizme'de çıkan haberlere göre Miguel Crespo için Inter harekete geçti.

Mıguel Crespo'ya Inter kancası

İtalyan basını konuyla ilgili gelişmeleri şöyle duyurdu: "Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Miguel Crespo, İnter tarafından takip ediliyor."

FCInterNews'in tespitlerine göre bugüne kadar resmi bir temas olmamasına rağmen, İtalyan ekibi oyuncunun yeteneklerini her zaman yakından takip ediyor.

Opsiyonu 25 milyon euro

Akşam'ın haberine göre; Portekizli oyuncu sadece Inter'in değil, Milan'ın da listesinde var. Ancak onu İstanbul'dan uzaklaştırmak kolay olmayacak. Jorge Jesus'un kış pazarında onu göndereceğini düşünmek imkansız. Ancak önümüzdeki yaz durum değişebilir.

Sözleşmesi 2024'te sona erecek olan oyuncu ile Fenerbahçe yenileme görüşmelerini şimdiden yapmaya başladı bile. 25 milyon euroluk fesih anlaşması bulunuyor. Bu yüzden Fenerbahçe daha önce Atletico'nun 11 milyon euroluk teklifini geri çevirmişti."

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