Galatasaray Cengiz Ünder için şartları zorluyor! Dev takas için yetki verildi

Galatasaray'ın Fransa'nın Marsilya takımında top koşturan milli futbolcu Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. Marsilya'da Igor Tudor'un gözüne bir türlü giremeyen yıldız futbolcu için ilk önce kiralama formülü üzerinde duran sarı-kırmızılılar fikir değiştirdi ve dev takas için masaya oturmaya hazırlanıyor. İşte Cengiz Ünder transferinde yaşanan son gelişmeler...

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Galatasaray, Cengiz Ünder'i transfer etmek için şartları zorlamaya kararlı. Menajer Erkut Söğüt'ün önerisiyle Kerem Aktürkoğlu ile Cengiz Ünder'in takas edilmesi gündeme geldi.

Galatasaray’da gündem Cengiz Ünder. Milli oyuncu her ne kadar Türkiye’de dönmeye sıcak bakmasa da, sarı-kırmızılılar Ünder için tüm şartları zorlamaya başladı.

Cengiz Ünder için aracılık teklif eden menajerler farklı önerilerle Galatasaray’ın kapısını çalıyor. Bu isimlerden birisi de Kerem’i Galatasaray’dan çıkarmaya çalışan menajeri Erkut Söğüt. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur’la görüşen Söğüt, Marsilya ile Cengiz-Kerem takası için görüşmek için yetki istedi.

Cengiz’i almak için Kerem takasından Galatasaray’ın para dahil kazanabileceğini, bu operasyonu yürütmesine izin verilirse hem oyuncusunun hem de Galatasaray’ın oldukça kazançlı çıkacağını iddia etti.

Erden Timur'un Kerem-Cengiz takasına sıcak baktığı ve menajer Erkut Söğüt'e yetki verdiği belirtildi.