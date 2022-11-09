Resmen başladı! Twitter'da 'resmi etiket' dönemi kimler sahip olabilecek?

Elon Musk'ın satın aldığı günden bu yana dünyanın en çok konuşulan konuları arasına giren sosyal medya platformu Twitter bugün yeni bir uygulama daha duyurdu. İşte Twitter'ın yeni özelliğine ilişkin tüm detaylar...

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter bugün bir yenilik daha duyurdu.

Resmi etiket dönemi

Şirketin ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, Twitter hesabından yaptığı açıklamada belirli şartları yerine getiren 'Blue' abonelerinin profilinde 'Resmi' etiketi yer alacağını açıkladı.

Taklit hesaplara savaş açan yeni yönetim, 'resmi etiketi' ile kullanıcıların hesaplarının gerçek olup olmadığını doğrulamak için bir adım daha atmış olacak.

Resmi etiket kimlere verilecek?

Peki bu etiketi kimler alabilecek? Crawford, bu yeni doğrulama özelliğinin sadece belirli hesaplara sunulacağını açıkladı. Bu hesaplar arasında hükümet hesapları, ticari şirketler ve onların iş ortakları, büyük medya kuruluşları ve yayıncılar yer alıyor.

Crawford mavi tik özelliği ve Twitter Blue aboneliği hakkında ek bilgi vererek “Yeni Twitter Blue, kimlik doğrulamayı içermez, bu mavi bir onay işaretidir ve belirli özelliklere erişim sunan, isteğe bağlı, ücretli bir aboneliktir” ifadelerini kullandı.

Özetle, Twitter Blue aboneleri mavi tik alsalar bile, nitelikleri karşılamadıkları sürece 'Resmi etiketi'ne sahip olamayacaklar.

Mavi tik ücretlerine erteleme

Elon Musk şirketi satın aldıktan sonra sonra ‘Mavi Tik’ özelliğinin artık 8 Dolar (yaklaşık 149 lira) olacağını duyurmuştu.

Şirket 2 gün önce şaşırtıcı bir şekilde uygulamanın ertelendiğini duyurmuştu. Ücretli Mavi Tık uygulamasının ertelenme kararı arkasında kimileri gelen tepkiler olduğunu savunurken kimileri de ABD'deki ara seçimlerin olduğunu öne sürmüştü.

Kullanıcı sayısı en yüksek sayıda

The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Elon Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Elon Musk geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" dedi.

Musk geçtiğimiz günlerde de Twitter'ın gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" demişti.