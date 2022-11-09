Komedi filmi gibi! Sakar hırsızlar böyle görüntülendi: Yere düştüler, açamadıkları kapı için kavga ettiler!

iSTANBUL Arnavutköy’de bir işyerine ve evin bahçesine girmeye çalışan 2 farklı hırsızlık çetesi polis ekiplerince yakalandı. İşyerine girmeye çalışan hırsızların kapıyı açmaya çalışırken yere düştüğü, evin bahçesindeki hayvanları çalmaya çalışan hırsızların ise açılmayan bahçe kapısı yüzünden kavga ettiği anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Arnavutköy’de bir işyerini gözüne kestiren hırsızlar, araçlarının plakasını elektrik bandı ile değiştirdikten sonra hedefledikleri işyerine geldi. İşyerinin kapısını açmaya çalışan hırsızlar bir anda yere düşerek yuvarlandı. Sakar hırsızlar işyerine giremeyeceklerini anlayınca hızla olay yerinden uzaklaştı.

Benzer bir olayda geçtiğimiz hafta Taşoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Bir evin bahçesinde bulunan hayvanları çalmak isteyen 3 hırsız bahçe kapısını açamayınca birbirleri ile sözlü olarak tartışmaya başladı. Tartışan hırsızlar çıkardıkları ses nedeni ile yakalanma eşiğine geldi.

Komedi film sahnelerini aratmayan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Hırsızlar çok geçmeden yakalandı

Arnavutköy Emniyetine bağlı Asayiş Büro ekipleri güvenlik kameralarından teşhis ettiği hırsızlık çetelerini çok geçmeden yakaladı. Yakalanan hırsızların araç plakalarını elektrik bantları ile değiştirdiği de yine ekipler tarafından tespit edildi. Güvenlik kameralarından iz süren ekipler önce araca daha sonrasında ise hırsızlara ulaştı. Yakalanan hırsızlar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.