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HABER /  ÇALIŞMA HAYATI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret için ilk adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan asgari ücret için ilk adım

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında araştırma başlattı. Asgari ücret aralık ayında belli olacak.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanmadan önce işçilerin, işverenlerin ve kamuoyunun beklentilerini tespit etmek üzere araştırma başlatıyor.

NTV'de yer alan habere göre  2023 yılı asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde derlenen anket sonuçlarının, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Aralık ayında belli olacak

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret aralık ayında belli olacak. Asgari ücret halen net 5 bin 500 TL düzeyinde bulunuyor.

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