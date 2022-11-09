İYİ Partililer TÜİK'in kapısına Pinokyo bıraktı!

TÜİK'in enflasyon rakamlarıyla ilgili verdiği rakamlara tepki sürüyor. İYİ Partili bir grup, TÜİK'in önüne Pinokyo maketi bıraktı. YApılan açıklamada, "TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo'yu da gerilerde bırakıyor" denildi.

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TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarının gerçeğin yarısını bile yansıtmadığını ifade eden İyi Partililer, Bursa'da Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) kapısına Pinokyo maketi bıraktı. Partililer ile birlikte TÜİK'in kapısına pinokyo maketi bırakan İyi Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Öylesine acınacak durumdalar ki...

“TÜİK’in üst düzey yönetimi öylesine acınacak durumdalar ki, masallardakinden daha komik durumlara düştüklerinin bile farkında değiller. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı yıllık ekim ayı enflasyon rakamları; vatandaşın çarşıda, pazarda, manavda, markette karşılaştığı gerçek rakamların yarısına bile tekabül etmemekte.”

Yalancılıkta Pinokyo'yu geride bıraktılar

"Bu ülkede her ayın 3'ünde, bir kamu kurumu olan ve milletimizi ciddi verilerle bilgilendirmek gibi resmî bir görevi bulunan TÜİK'in eliyle adeta bir komedi filmi vizyona sokuluyor. Allah da kul da biliyor ki, bu filmin vizyona sokulduğu gün açıklanan enflasyon rakamları, gerçeğin yarısına bile tekabül etmiyor ve bu TÜİK, yalancılıkta ünlü masal kahramanı Pinokyo'yu da gerilerde bırakıyor.

TÜİK, Pinokyo'nun pabucunu dama attı

Bu TÜİK var ya bu TÜİK, bir daha altını çizelim ki, işte o meşhur Pinokyo'nun pabucunu vallahi de billahi de çoktan dama attı. Hatırlayın geçtiğimiz 3 Ekim'de, yani daha dün gibi, ne dedi bu TÜİK Pinokyosu? ‘TÜFE'deki değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 3.54. Bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 57.80. Yine bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 85.51. Ve son on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 65.26 olarak gerçekleşti’ dedi.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu olan ENAG ne dedi? ‘Ekimde aylık enflasyonu yüzde 7.18; yıllık enflasyonu ise yüzde 185.34 oldu’ dedi. Yahu Allah'tan korkun! Yüzde 3.54 nerede, yüzde 7.18 nerede! Yüzde 85.51 nerede, yüzde 185.34 nerede!

Ey TÜİK Pinokyosu, bugünler de geçecek az kaldı. Ama sen de tarihe geçeceksin haberin olsun. O yalan söyledikçe, büyüdükçe büyüyen burnunla birlikte tarihin o kapkara sayfalarına gömüleceksin. Vatandaş seni, milletin parasıyla milleti kandırıp aldatan, zavallı bir algı kurumu olarak tanıyıp belleyecek. Bunu böyle bilesin!”