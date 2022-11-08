BIST 4.360
DOLAR 18,54
EURO 18,67
ALTIN 1.020,73
HABER /  DÜNYA

ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!

ABD duyurdu: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Azerbaycan ve Ermenistan, ABD’nin başkenti Washington DC’de dün yaptığı görüşmeye ilişkin, “Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" dedi.

Abone ol

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın girişimiyle dün ABD’nin başkenti Washington DC’de bir araya gelmişti.

''Günün sonunda ortak bildiride anlaştılar''

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Azerbaycan-Ermenistan arasındaki görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Dışişleri bakanları müzakereleri hızlandırma konusunda anlaştılar" ifadelerini kullanarak, "Dün iki tarafın buluşması olumluydu, anlaşmazlık alanlarının çoğunu gün yüzüne çıkardılar, günün sonunda ortak bir bildiride anlaştılar” dedi.

Price, tarafların ilerleyen haftalarda doğrudan diyalog yoluyla toplantıya devam etmeyi kabul ettiklerini aktardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı
Galatasaray, Ofspor'u mağlup edip turladı
Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve zabıta ekiplerini Ekrem İmamoğlu mu yolladı?
Burak Akbay'ın annesinin yaşadığı eve zabıta ekiplerini Ekrem İmamoğlu mu yolladı?
Altın fiyatları bir anda fırladı! Yükselişin nedeni ne?
Altın fiyatları bir anda fırladı! Yükselişin nedeni ne?
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Kılıçdaroğlu 'Erdoğan kazansın' diye mesai harcıyor
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'deki çalışmalarını tamamladı
Bakan Varank o görüntüleri yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg fabrikasını gezdi
Bakan Varank o görüntüleri yayınladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan Togg fabrikasını gezdi
Kripto para borsası Binance rakibini satın alıyor
Kripto para borsası Binance rakibini satın alıyor
Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı
Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Güvenlik kaygılarımız giderilmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'e: Güvenlik kaygılarımız giderilmeli
Türkiye'den F-35 ve F-16 açıklaması! ABD'ye Yunanistan uyarısı
Türkiye'den F-35 ve F-16 açıklaması! ABD'ye Yunanistan uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile görüştü