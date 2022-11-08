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Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı

Ankaragücü, Amedspor karşısında farklı kazandı

Türkiye Kupası 4. tur maçında sahasında Amedspor'u ağırlayan Ankaragücü, rakibini 6-2 yenerek 5. tura yükseldi.

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Türkiye Kupası 4. tur tek maç eleme usulüne göre oynanan maçta Ankaragücü, sahasında Amedspor ile karşılaştı.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı, Başkent ekibi 6-2 kazandı.

Ankaragücü 6 gol atarak tur atladı
Ankaragücü'nün golleri; 7 ve 45+2. dakikalarda Jese, 9. dakikada Sinan Osmanoğlu, 28 ve 74. dakikalarda Ghayas Zahid ve 46. dakikada Anastasios Chatzigiovannis'den geldi.

Amedspor'un golleri ise 85. dakikada Sinan Osmanoğlu (K.K.), 89. dakikada Taner Gümüş'ten geldi.

Kupada 5. tur kura çekimi 11 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek.

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