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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk açıkladı: Twitter'da kullanıcı sayısı rekor kırdı

Elon Musk açıkladı: Twitter'da kullanıcı sayısı rekor kırdı

ABD'li iş insanı Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından kullanıcı sayısının en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı.

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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın kullanıcı sayısının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldiği açıklandı. The Verge tarafından elde edilen bir şirket belgesine göre, Twitter'ın günlük kullanıcı artışı, Elon Musk'ın platformu satın almasının üzerinden 1 hafta geçmesine rağmen tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Elon Musk geçtiğimiz pazar günü yaptığı açıklamada, "Kullanıcı sayıları dünya çapında önemli ölçüde arttı" dedi.

Musk geçtiğimiz günlerde de Twitter'ın gelirinde düşüş olduğunu belirterek, "İçerik denetimiyle ilgili hiçbir şey değişmemesine ve aktivistleri yatıştırmak için elimizden gelen her şeyi yapmamıza rağmen, aktivist grupların reklamcılara baskı yapması nedeniyle Twitter'ın gelirinde büyük bir düşüş oldu. ABD'de ifade özgürlüğünü yok etmeye çalışıyorlar" demişti.

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