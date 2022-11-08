Soylu'dan istifa et diyen Kılıçdaroğlu'na cevap: Kılıçdaroğlu onursuzdur!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sırp çete liderinin İstanbul'da yakalanmasına ve Soylu'nun her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığına yönelik açıklamasına atıfta bulunmuştu. Bugün ise sosyal medya hesabından istifa et diyen Kılıçdaroğlu'na sert bir cevap verdi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "haftada 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığı" açıklamasını "itiraf" olarak nitelendiren ve "Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Kılıçdaroğlu, onursuzdur" diyerek yanıt verdi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında Sırp çete liderinin İstanbul'da yakalanmasına ve Soylu'nun her hafta 5 bin uyuşturucu satıcısı yakalandığına yönelik açıklamasına atıfta bulunarak "Tek tek yakalarına yapışıp onları hâkimin huzuruna çıkaracağız. Şimdi soruyorum bizim fotoroman nerede? Bir insanın gram kadar onuru olsa bir dakika durmaz istifa eder. Ve böyle insanlar ülkeye en büyük zararı veriyorlar" diye tepki gösterdi.

Twitter'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na hakaret eden Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Onursuz olan, Kılıçdaroğlu'dur. Büyükelçilere bu cennet vatanı pazarlayan askerimize 'kimyasal silah' kullanıyor iftirası atanları savunan, Emniyet ve Jandarma'ya 'cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti' yaftası takan, PKK’nın Suriye kolu PYD'yi 'barış elçisi'(!) ilan eden, PKK mensuplarını sözde 'gazeteci' diyerek savunan, Türkiye'de terör bitiyor diye üzülen, eşkıya takımına mahkeme bastıran, 15 Temmuz'a 'tiyatro' diyen, kaç seçim kaybettiğini unuttuğumuz, koltuğunu işgal eden, KILIÇDAROĞLU ONURSUZDUR!"