Genç kuyumcu çalışanı fark etti polisi aradı 115 bin lirayı kurtardı

ANTALYA’da 10 yıldır taksicilik yapan 3 çocuk babası, dolandırıcıların kurbanı olmaktan genç kuyumcunun dikkati sayesinde son anda kurtuldu. Kendisini jandarma personeli olarak tanıtıp, kuyumcuda soygun olduğunu ve kimlik fotokopisinin işyerinde bulunduğu yalanını söyleyen dolandırıcılara 120 gram altını bozdurup parasını yollayacak olan taksici, kuyumcu çalışanının polisi aramasıyla 10 yıllık emeğini kaptırmaktan son anda kurtardı.

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Olay, Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda yaşandı. 10 yıldır taksicilik yapan 3 çocuk babası Ramazan Uğurlu’yu kendisini jandarma personeli olarak tanıtan kimliği belirsiz dolandırıcılar aradı.

Söz konusu kuyumcuda bir soygun olduğunu, Uğurlu’nun kimlik fotokopisinin de burada bulunduğunu yalanını söyleyen dolandırıcılar, altınlarını kuyumcuya getirerek karşılaştırılma yapılması gerektiğini söyledi.

Paniğe kapılan Uğurlu, 10 yıldır çocukları için biriktirdiği 120 gram altınını kuyumcuya getirdi. Telefonu kapattırmayan dolandırıcılar, evdeki ailesinin yanında jandarma ekiplerinin bulunduğunu, altınları bozdurup eline geçecek olan 105 bin lira ve üstüne koyacağı 10 bin lirayı, verdikleri İBAN’a yollaması gerektiğini, göndereceği tutarın ise ailesine verildiğini söyledi.

Genç kuyumcu çalışanı fark etti

Uğurlu’nun tedirgin halini fark eden kuyumcu çalışanı Mustafa Yol, jandarma personelinin telefonda para istediğini duyunca emektar taksicinin dolandırıldığını anladı. Uğurlu’ya altınlarını bozdurmaması gerektiğini söyleyen Yol, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbarın ardından kuyumcuya gelen sivil polis ekipleri, Uğurlu’yu ekip otosuna alıp Kepez ilçesindeki evlerine gitti. Evde eşi ve çocukları dışında kimsenin olmadığını gören Uğurlu, dolandırılmaktan son anda kurtulduğunu anladı.

“Senin paranı evde hanımına verdik, ona sorabilirsin”

Kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin, önce eşini ardından kendisini aradığını belirten Ramazan Uğurlu, “Kuyumcu dükkanı soyulmuş, senin kimlik fotokopini bulmuşlar orada, jandarmaya kadar gel’ dediler. Bilezik ve paramın olup olmadığını, karşılaştırma yapmaları gerektiğini söylediler. Önce jandarmaya gidiyordum, tekrar aradılar ve kuyumcuya çağırdılar. Jandarma ekipleri evde, çocuklarının yanındalar. ‘Evde arama yapılacak, çocukların güvende, sen kuyumcuya gel altınlarla’ dediler. Kuyumcuya geldiğimde elimdeki altınların ne kadar olduğunu yazdırdı ve bozdurmamı söyledi. Ardından İBAN numarası verdi ve havale yapılmasını istedi. ‘Senin paranı eve koyduk, hanımına sorabilirsin, aynı tutardaki paran evde’ dediler. 120 gram altını bozdurup 115 bin lira atmamı istediler” dedi.

“Polis, jandarma, savcı para veya altın istemiyormuş gerçekten de”

Vatandaşlara da seslenen Ramazan Uğurlu (44), “Böyle bir olayla karşılaşınca inanmayın, hemen 155’i arayın ya da en yakın karakola gidip şikayette bulunun. Polis, jandarma, savcı, sizden para, altın istemez. İstemiyormuş gerçekten de” diye konuştu.

“Dolandırıldığını anladık”

Taksicinin dolandırılmasını engelleyen kuyumcu çalışanı Mustafa Yol ise, yaşananları şöyle anlattı: “Abi çok tedirgindi. Jandarmanın kendisini aradığını ve altınlarını bozdurup parayı hesaba atmalarını istemişler. Devletin bir vatandaşın 105 bin lirasına muhtaç olmayacağını bildiğimiz için dolandırıldığını anladık. Abiyi uyarıp polisi aradık. Ardından polis ekipleri geldi”

“Devlet hiçbir şekilde vatandaşın parasını ya da altınını istemez”

Daha önce bu gibi olaylara rastlanıldığını da ifade eden Yol, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak, “Devlet hiçbir şekilde vatandaşın parasını ya da altınını istemez. Böyle bir durumda polise başvurulursa olay çözülecektir” ifadelerini kullandı.