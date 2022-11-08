CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır

"İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyorlar" diyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında bomba sözler sarf etti. Kılıçdaroğlu "Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." dedi.

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İmamoğlu'na siyasi yasak iddiasına Kılıçdaroğlu çok sert tepki gösterdi. Kılıdaroğlu "Kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"Hiçbir iktidar ona el sürmedi"

-Merkez Bankamız var. Merkez Bankası'nın bir parası vardır. İhtiyat akçesi...En son başvurulacak kaynaktır o. Hiçbir iktidar ona el sürmedi. Yüzde 20'sini kara gün parası olarak ayırıyor Merkez Bankası. 78 milyar lirayı aldı bunlar. Ne zaman aldılar 2019 yerel seçimlerinden hemen önce. Seçimi finanse etmeleri gerekiyordu. Devleti çürütmenin üçüncü aşamasına geçtiler. Dilenerek para bulma adı swap ama bildiğimiz borç para... Bu sabah baktım Merkez Bankası'nın kasası -58,5 milyar dolar açık veriyor. Dilendiler, yalvardılar hakaret ettiklerinin kapılarına gittiler. Swap'ı getirip kasaya koydular. Merkez Bankası'nı her geçen gün borca batırıyorlar.

"Gerçek yatırımcı kaçtı"

-İyi para ülkeden çekildi. Gerçek yatırımcı kaçtı. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para yabancı sermayenin 4 katı. Paranın rengi vardır. MASAK kanununa baksa kara paranın ne olduğunu öğrenecek. Para gelsin ayakta durayım diyor. Ben bir tarafa Türkiye bir tarafa diyor. Biz bir tarafa beşli çetelerle 85 milyon bir tarafa diyor. Bize özgü değil. Uluslararası kuruşlarında bizim de imza attığımız sözleşmeler var Türkiye gri listeye alındı. Kirli paradan uyuşturucu parasından medet umanlardan uzak durun. Bu paralardan hayır gelmez. Kirli para gelirse ne olur? Bunun yanıtı kürsüde değil sokaklarda. Biri çıkmış 5 bin uyuşturucu satıcısını gözaltına alıyoruz diyor. Ben bunu gündeme getirdiğimde kıyamet kopmuştu. Bu itiraf için de teşekkür ederim. Haftada 5 bin uyuşturucu satışı veya imalat yapanı gözaltına alıyoruz diyor. Dizi filmi mi izliyoruz? Kendileri itiraf ediyorlar bana kızıyorlar. Kimse endişe etmesin Bay Kemal halkın çıkarlarını savunacaktır. Soruyorum bu uyuşturucu baronlarının maşalarının ülkemize işi ne? Sayıp sövüyordunuz konuşunca... İtiraf ediyorsunuz. Hesaplaşıyorlar korkmuyorlar. Dava açıyorlar konuştuktan sonra sanıyorlar ki Bay Kemal geri adım atacak. Sırp çete lideri İstanbul'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranıyordu. 8 yıldır İstanbul'da villada oturuyor. En sonunda polis arama yapıyor kaybolan erkekler, kadınlar var. Bir insanın gram onuru olsa istifa eder. Böyle insanlar ülkeye zarar veriyorlar. Balkan, Kafkas mafyası Türkiye'de. Uyuşturucu yüzünden rekabet de ediyorlar.

"Yanlış işlemin altına imza atmayın"

-Ülkede ciddi çürüme var. Saray ayrı havada bürokrasi zaten bırakmış. Bürokrat arkadaşlarıma çağrı yapayım ülkenize sahip çıkın yanlış hiçbir işlemin altına imza atmayın sakın...

"Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır"

-Kılıçdaroğlu'nun önünde sizin geçemeyeceğiniz duvarlar var. Halkın duvarıdır onlar. İkinci adımı attılar baktılar. Bunlara sesleneyim. Cumhurbaşkanı adayını taşeron sermayedarlar değil altı namuslu lider belirleyecek. İlk seçimlerde tabloyu ters yüz edeceğiz. Önemli soru sistemdeki çürüklüğü nasıl temizleriz? Bana dava açıyorlar. Polisler canım ciğerim. Onlar Bay Kemal'in ne olduğunu biliyorlar. Onlara robot muamelesi yapanın kim olduğunu biliyorlar. Kimse endişe etmesin. Polislerimizi intihara sürükleyen kirli yapı şimdi İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. Ekrem İmamoğlu büyük lokmadır boğazınıza takılır kalır. Biz Ekrem İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.