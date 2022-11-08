BIST 4.379
DOLAR 18,60
EURO 18,60
ALTIN 997,05

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

|
Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

Promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve kamu çalışanı promosyonları derken THY’den beklenmedik açıklama geldi. 200 bin TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...

Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

THY'de tarafından yapılacak promosyon ödemeleri ve tarihi belli oldu. Meslek gruplarına göre değişecek ödemelerin en yükseği 200 bin TL olacak. 

17
Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

THY promosyon ödemesinin detayları netleşti

Promosyon ödemeleri ise 8 Kasım yani bugün hesaplara aktarılacak.

27
Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

- Kabin memurlarına: 60 bin TL

37
Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda

- Uzman Altı personele: 40 bin TL

47