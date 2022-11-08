Şu ana kadar ödenen promosyonları unutun! 200 bin TL promosyon bugün hesaplarda
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Promosyon ödemeleri gündemdeki yerini koruyor. Emekli ve kamu çalışanı promosyonları derken THY’den beklenmedik açıklama geldi. 200 bin TL ödeme yapılacak. İşte detaylar...
THY'de tarafından yapılacak promosyon ödemeleri ve tarihi belli oldu. Meslek gruplarına göre değişecek ödemelerin en yükseği 200 bin TL olacak.
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THY promosyon ödemesinin detayları netleşti
Promosyon ödemeleri ise 8 Kasım yani bugün hesaplara aktarılacak.
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- Kabin memurlarına: 60 bin TL
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- Uzman Altı personele: 40 bin TL
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