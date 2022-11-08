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İŞKUR açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon

İŞKUR açıkladı: Kayıtlı işsiz sayısı 3.1 milyon

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kayıtlı işsiz sayısını açıkladı. Kayıtlı işsiz sayısı aylık bazda azaldı, yıllık bazda ise arttı.

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Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kayıtlı işsiz sayısının eylül ayına göre yüzde 3.2 azalış göstererek 3 milyon 178 bin 25 kişi olarak gerçekleştiğini açıkladı. İşsiz sayısı, yıllık bazda ise yüzde 1.8'lik artış gösterdi.

İŞKUR'un aylık "İstatistik Raporu"na göre, geçen yıl ekim ayıda 3 milyon 122 bin 944 olan kayıtlı işsiz sayısı bu yıl ekim ayında 3 milyar 178 bine çıktı. Yıllık bazda kayıtlı işsiz sayısı 55 bin kişi arttı. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49.6’sı erkek, yüzde 50.4’ü kadın olurken yüzde 28.6’sı da 15-24 yaş grubundaki gençlerden oluştu.

Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 79 bin kişi işe yerleşti. İşe yerleşenlerin 49 bin 360'ı erkek olurken, 29 bin 715'i kadın oldu. 2022 yılının ilk 10 ayında kurumun işe yerleşmesine aracılık ettiği kişi sayısı 1 milyon 101 bin 857 kişi oldu.

Açık iş sayısı 175 bin

Ocak-Ekim 2022 döneminde sektörler itibarıyla en fazla işe yerleştirme sanayi sektöründe
“İmalat” alanında; mesleklere göre ise en fazla işe yerleştirme sırasıyla “Satış danışmanı/uzmanı, turizm otelcilik elemanı ve konfeksiyon işçisi” mesleklerinde gerçekleşti.

Ekim ayında İŞKUR’un işverenlerden aldığı açık iş sayısı 175 bin 143 oldu.

2022 yılı Ocak-Ekim döneminde alınan açık iş sayısı ise 1 milyon 960 bin olarak gerçekleşti.

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