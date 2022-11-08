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Macron'un skandal suçlamasına Ömer Çelik'ten sert cevap! Vahim bir hatadır

Macron'un skandal suçlamasına Ömer Çelik'ten sert cevap! Vahim bir hatadır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Türkiye'yi Afrika'da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle sayın Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması şu şekilde:

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Türkiye’yi Afrika’da emperyalist güç olarak suçlamasını kınıyoruz. Fransa’nın Afrika’daki sömürgeci geçmişinin Afrikalılara ne acı bedeller ödettiği ve bunun halen devam ettiği tüm dünyanın malumudur.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Afrika’da eşitlik ve ortaklık temelinde bir vizyon ile kalıcı ve derinlikli ilişkiler geliştirmektedir.
Macron ise Afrika’yı tapulu mülkü gören sömürgeci bir zihniyetin izlerini taşıdığı için bu durumdan rahatsız olmaktadır.

Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

Fransız şirketlerinin Fransa kurumlarıyla bağlantılı olarak Suriye'de hem DEAŞ'a hem PKK'ya destek verdiği ortaya çıktı. Bu nedenle sayın Macron’un Türk milletinden özür dilemesi gerekirken üstüne çıkıp Türkiye’yi “emperyalist güç” olmakla suçlaması vahim bir hatadır.

Macron’un Fransız dış politikasını Türkiye karşıtlığına indirgemesi yanlıştır.

Macron, bu tutumu ile NATO’nun karşı karşıya olduğu meydan okumalar karşısında üretilmesi gereken işbirliği kapasitesine zarar vermektedir.

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