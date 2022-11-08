Oğluna canlı yayında göbek attırdı para dilendi! Olmaz olsun senin gibi baba

Tiktok'ta 200 bine yakın takipçisi olan bir adamın yaptıkları bu kadar olmaz dedirtti! Öz oğlunu dansöz gibi oynatan, ve para dilenen adam yuh çektirdi.

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Sosyal medya kullanıcılarının en çok tercih ettiği platformlardan olan TikTok'ta paylaşılan bir videoda oğlunu dansöz gibi oynatan adama tepki yağıyor. Oğlunun dansını kullanıcılara izleterek izleyicilerden para talep eden adam eleştiri oklarının hedefinde. Adamın yayında para geldikçe keyiflendiği anlar dikkatlerden kaçmadı.

TikTok'ta her gün birbirinden ilginç videolar dolaşıma girse de kimileri büyük tepki topluyor. Yayını izleyenlerden para talep eden babasının arkasında dansöz gibi oynayan çocuğun videosu da sosyal medyada gündem olmuş durumda.

Çocuğunu dans ettirdi seyirciyi çoşturdu!

200 bine yakın takipçisi olduğu belirtilen TikTok kullanıcısı canlı yayın açtı. Yayında oğlu müzik eşliğinde dansöz gibi dans etti.

Adamın oğlu dans ederken seyircileri adeta eğlendirmeye çalıştığı, alkışlar eşliğinde keyifli anlar yaşadığı görüldü.

Para gelince daha da çoştu

Adam, oğlunun dansı üzerinden izleyicilerden para istemeyi de ihmal etmedi. Para geldiğini fark ettiğinde ise yayına teşekkürlerini sunarak neşeyle devam etti.

O video sosyal medyanın gündemine damga vurdu. Kullanıcıların birçoğu adama tepkiler yağdırdı.