O çocuklardan hala haber yok! Sakarya'da denizde kaybolmuşlardı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde önceki gün denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyrukluyu arama çalışmaları sürüyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle arama, sahilden yapılıyor.

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Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkiinde önceki akşam 3 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan T.A'nın bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları gece boyunca devam etti.

Kıyı şeridinde ve dalgıçlarla suda arama çalışması yapan ekipler, olumsuz hava şartları nedeniyle denizdeki çalışmalara ara verdi.

Şu anda sahilden aramalarını sürdüren ekipler, havanın düzelmesiyle çalışmalarına denizde devam edecek.

Ne olmuştu?

Arkadaşlarıyla önceki akşam denize giren yabancı uyruklu A.A. ve T.A, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmayı başarmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.