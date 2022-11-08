Metro saldırganının cezası kesildi! Kararın gerekçesi açıklandı

İstanbul'da Kadıköy-Kartal metrosunda geçen yıl tartıştığı iki kadına bıçakla saldıran Emrah Yılmaz hakkında mahkeme üst sınırdan 11 yıl 2.5 ay hapis cezası verdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, "Cezada indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine vatandaşların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar" ifadeleri yer aldı.

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İstanbul'da Kadıköy-Kartal Metrosu'nda geçen yıl tartıştığı Nilgün Damgacı ile kızı Seda Damgacı'ya saldıran ve kamuoyunda da büyük tepki toplayan Emrah Yılmaz'ın 'hakaret', 'silahla tehdit', 'yaralama' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından 11 yıl 2 ay 15 gün ceza aldığı davada mahkeme gerekçelerini açıkladı.

Mahkeme, Emrah Yılmaz hakkında hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün, silahlı tehdit suçundan 5 yıl 3 ay, Nilgün Mihdiye Damgacıya karşı kasten yaralama suçundan 6 ay, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçundan 4 yıl olmak üzere toplam 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme sanığın haksız bir hareketin bulunmadığı kanaatine vararak haksız tahrik indirimi uygulamadı. Ayrıca sanığın olumsuz adli sicil kaydı, pişmanlık göstermemesini dikkate alan mahkeme, takdiri indirim uygulamadı.

Gerekçeli kararda dikkat çeken ayrıntı

Sabah gazetesinin haberine göre, sanığın olay boyunca onur kırıcı hareket ettiğini belirten mahkemenin gerekçeli kararında en dikkat çeken ayrıntı ise "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan verilen cezaya ilişkin oldu.

Saldırganın suçunu kamuya açık bir alanda işlediğinin altını çizen mahkeme, "Kadın, çocuk, genç, yaşlı tüm vatandaşların özgürce seyahat ettiği toplu taşıma aracında, yoğun iş çıkışı saatinde suç işledi. Eylemi nedeniyle metroda seyahat eden yolcuların yaşadığı korku ve panik, sarf ettiği sözler ve bundan pişmanlık duymaması yoğun suç kastını ortaya koydu. Vatandaşların serbestçe, güvenilir bir şekilde seyahat etme özgürlüğü ve kamu barışının temini amacıyla alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verildi" dedi.

Suç işlemeye devam

Sanığın yargılama boyunca pişmanlık göstermediğini aksine başkalarını suçlayıcı bir savunmaya imza attığını kaydeden mahkeme, "Kasıtlı suçlardan çok sayıda sabıkası var ve buna rağmen hala ıslah olmayıp suç işlemeye devam etti. Hakkında indirim yapılması, sanığın topluma kazandırılması yerine toplumda yaşayanların can, vücut ve mal güvenliklerini tehlikeye sokar. Toplumun çıkarlarının korunması gerektiği kanaatine varılarak sanık hakkında verilen cezalarda indirim yapılmamıştır" diyerek önemli noktalara değindi.