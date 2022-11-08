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Reklamda görüp sipariş verdiği ağrı kesici hayatını alt üst etti! Yuvası yıkıldı, her şeyini kaybetti

Reklamda görüp sipariş verdiği ağrı kesici hayatını alt üst etti! Yuvası yıkıldı, her şeyini kaybetti

İSTANBUL'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder, reklamda gördüğü ağrı kesici kremi sipariş verdi. Paket geldiğinde ise içinde, Yalova'da bir termal otele ait davetiye gördü. Konaklamak için otele giden yaşlı adamın hayatı, o günden sonra adeta kâbusa döndü.

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Dolandırıcılar bu kez ağrı kesici krem ve termal otel üzerinden vurgun yaptı.  İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder iddiaya göre, televizyonda gördüğü bir ağrı kesici kremden sipariş verdi. Ancak kremin yanında bir de, Yalova'da termal otele ait olduğu yazan ve 2 gün ağırlama içeren bir davetiye geldi.

Devre mülk yalanıyla hayatını kâbusa çevirdiler

Yalova'ya gittiğinde ise kendisine devre mülk teklif edildiğini öne süren Önder, kâr edeceğini düşünerek kredi çekti, evini sattı. Show Haber'de aktarılanlara göre, yaşlı adamın gözünü boyayan dolandırıcılar devre mülkü sattıktan sonra 4-5 kat para kazanacağını vaat etti.

"Kan kusturdular"

Hayatı altüst olan, yuvası dahi yıkılan yaşlı adam olayı şöyle anlattı:

Bizi davet ettiler Yalova'ya, dolandırıcılık orada başladı. 'Sizi şehit ve gazi yakını gösterirsek 14 bin 800 liraya burayı vereceğiz' dediler. 29 bine göre cazip geldi. Keşke gelmeseydi, almasaydım. İmza attım, vekaletname verdim. Kredi çektik, evi sattık, 3 milyon 450 bin lira param gitmiş vaziyette, dolandırıldım. Tehditler, ölümler.. Her şey başımda şu anda. Kan kusturdular.

İddiaya göre önce Yalova'daki termal otel dolandırıcıları yaşlı adamın önce paralarını aldı, sonra da başka firmalar defalarca kredi çektirdi. Bu süreçte Mehmet Önder, İstanbul'da ne kadar malı mülkü varsa hepsini ve paralarını kaptırdı. Yuvası yıkılan ve boşanma davasını bekleyen yaşlı adam şikayetçi oldu ancak alacaklılar da bir yandan arayamaya devam ediyor.

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