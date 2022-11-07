Batshuayi kırmızı kart gördü! Jorge Jesus'un tepkisi dikkat çekti
Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Michy Batshuayi, Sivasspor maçının 48. dakikada Ziya Erdal'a yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü.Abone ol
Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe, maçın ikinci yarısında Michy Batshuayi'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.
İlk yarının son anlarında sararan Belçikalı futbolcu, 48. dakikada Ziya Erdal'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı kartını görüp kırmızı kartla oyundan atıldı.
Jorge Jesus'tan sert tepki
Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Batshuayi'ye gördüğü kırmızı kartın ardından tepki gösterdi.
Portekizli teknik adam, kenara doğru gelen tecrübeli futbolcuya, 'kafanı kullan' dercesine bir harekette bulundu.
Batshuayi ise iki kolunu yana açarak, Jesus'un bu tepkisine karşılık verdi.
Batshuayi 10 yıl sonra kırmızı kart gördü
Batshuayi yaklaşık 10 yıl sonra kırmızı kart görmüş oldu.
Batsman lakaplı forvet, bundan önceki son kırmızı kartını 2012-13 sezonunda Belçika ekibi Standard Liege forması giyerken görmüştü.