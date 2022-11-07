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Elon Musk seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi

Elon Musk seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi

Elon Musk, yarın ABD’de yapılacak olan ara seçimlerde Cumhuriyetçiler için oy istedi.

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Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, Cumhuriyetçiler için oy istedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden kararsız seçmenlere seslenen Musk, yarın ABD’de yapılacak olan ara seçimlerde kararsız seçmenlere Cumhuriyetçilere oy vermeleri çağrısında bulunarak, “Paylaşılan güç, her iki tarafın da aşırılıklarını engeller. Bu nedenle başkanlığın Demokratlarda olduğu göz önüne alındığında, Cumhuriyetçi bir Kongre için oy vermeyi öneriyorum” dedi.

Partizan Demokratlar veya Cumhuriyetçilerin asla diğer tarafa oy vermeyeceğini ifade eden Musk, bu nedenle seçimlerin sonuçlarını belirleyenlerin karasız seçmenler olduğunu belirtti.

ABD’de yarın yapılacak Kongre ara seçimleri ile 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tamamı, Senato’da da 35 koltuğun sahibi belirlenecek. Temsilciler Meclisi’nde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elde etmesi, Senato’da ise Demokratların üstünlüğünün sürmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi ülkede hangi yasaların oylanacağını belirlerken, Senato ise bu yasaları veto etme ya da onaylama yetkisine sahip. Senato’nun ayrıca başkan tarafından yapılan atamaları onaylama ve başkana karşı soruşturma yürütme yetkisi bulunuyor.

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