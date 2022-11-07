Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti! 6 kişinin durumu kritik

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, mantardan zehirlendi. Durumlarının kritik olduğu belirlendi.

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Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yusuf Yavuz, Emine Yavuz ve Tuğba Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu ve Samsun'da mantar zehirlenmesi: 6 kişinin durumu kritik

Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, mantardan zehirlendi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Samsun'da da Emel G.'nin (69) mantardan zehirlendiği bildirildi.

Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Fatma (46), Efe Eymen Yıldıran (10) ile Elmas Beldek (59), ormandan toplanan mantar ile yapılan yemeği yedi. Bir süre sonra aile bireyleri fenalaştı. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi. İlk müdahale sonrası 5 kişi Samsun'a, 1 kişi özel bir hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.