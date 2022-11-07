BIST 4.332
DOLAR 18,57
EURO 18,58
ALTIN 1.001,87
HABER /  GÜNCEL

Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti! 6 kişinin durumu kritik

Mantardan zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetti! 6 kişinin durumu kritik

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde ormandan topladıkları mantarları yiyen 3 kişi hayatını kaybetti. Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, mantardan zehirlendi. Durumlarının kritik olduğu belirlendi.

Abone ol

Yusuf Yavuz, eşi Emine Yavuz ve gelini Tuğba Yavuz ile hafta sonu ormandan topladıkları mantarlardan yemek yaparak yedi.

Aileden haber alamayan yakınları, eve gittiklerinde 3 kişiyi baygın buldu. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 kişi, buradan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yusuf Yavuz, Emine Yavuz ve Tuğba Yavuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ordu ve Samsun'da mantar zehirlenmesi: 6 kişinin durumu kritik

Ordu'nun Ünye ilçesinde aynı aileden 1'i çocuk 6 kişi, mantardan zehirlendi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Samsun'da da Emel G.'nin (69) mantardan zehirlendiği bildirildi.

Ünye ilçesi Çatak Mahallesi'nde Fidan (56), Adem (44), Nursen (34), Fatma (46), Efe Eymen Yıldıran (10) ile Elmas Beldek (59), ormandan toplanan mantar ile yapılan yemeği yedi. Bir süre sonra aile bireyleri fenalaştı. Kusma, mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetleriyle Ünye Devlet Hastanesi'ne başvuran ailenin mantardan zehirlendiği belirlendi. İlk müdahale sonrası 5 kişi Samsun'a, 1 kişi özel bir hastaneye sevk edildi. Bilinci kapalı olan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde de yediği mantardan zehirlendiği belirlenen Emel G., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti
Sabah ezanından etkilenen Ukraynalı kadın Müslümanlığı seçti
Putin imzaladı Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle
Putin imzaladı Ukrayna savaşında Rusya'dan yeni hamle
ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye’de
ABD Savunma Bakanlığı heyeti Türkiye’de
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Işıltılı Bir Yeni Yıl İçin Mücevherler!
Altılı masa toplantısı öncesi dikkat çeken ziyaret!
Altılı masa toplantısı öncesi dikkat çeken ziyaret!
Batman'da binlerce kişi şokta! Milyonluk vurguna imza atıp kayıplara karıştı
Batman'da binlerce kişi şokta! Milyonluk vurguna imza atıp kayıplara karıştı
Kabine toplandı! EYT, asgari ücret, emekli ve memur zammı çin gözler Erdoğan'da
Kabine toplandı! EYT, asgari ücret, emekli ve memur zammı çin gözler Erdoğan'da
Kuzey Irak'ta şehit olan İsmail Esmer Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Kuzey Irak'ta şehit olan İsmail Esmer Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı
Başsavcılık, 'TSK kimyasal silah kullandı' diyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke hazırladı
Başsavcılık, 'TSK kimyasal silah kullandı' diyen CHP'li Sezgin Tanrıkulu için fezleke hazırladı
'Sahibi benim' deyip satmış! Ankara'daki tarihi Gömleksiz Köprüsü'nü meğer böyle çalmış
'Sahibi benim' deyip satmış! Ankara'daki tarihi Gömleksiz Köprüsü'nü meğer böyle çalmış
Trabzonspor'un Avrupa'da play-off turundaki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Avrupa'da play-off turundaki rakibi belli oldu
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye skandal suçlama
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Türkiye'ye skandal suçlama