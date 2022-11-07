Kabine toplandı! EYT, asgari ücret, emekli ve memur zammı çin gözler Erdoğan'da

Kabine toplantısı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Rece; Tayyip Erdoğan başkanlığında başladı. Kabine'nin gündeminde neler var? EYT'liler, asgari ücretliler, emekli ve memurlar toplantı sonrası Erdoğan'ın yapacağı açıklamayı bekliyor...

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Kabine, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleşen toplantının ana gündem maddesinin ekonomi olması bekleniyor. Enflasyonla mücadalede alınan tedbirlerin sonuçlarının değerlendirilmesi bekleniyor.

Emekli, memur, asgari ücret zamları..

İşçi, memur ve emekliler için yılbaşında yapılacak zamma ilaveten verilmesi planlanan refah payının da gündeme alınacağı tahmin ediliyor.

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili çalışma sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, EYT yasa tasarısının Meclis'e sunulmasıyla ilgili de açıklama yapması bekleniyor.

Başörtü düzenlemesi

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ise başörtüsüne ilişkin anayasa değişiklik teklifi için muhalefet ile yaptığı görüşmeler hakkında sunum yapması bekleniyor.

Terör ve tahıl koridoru

Terörle mücadele de gündemdeki bir diğer başlık olacak. Rusya-Ukrayna savaşı ile tahıl koridorunun işleyişi masada olması muhtemel başlıklar arasında yer alıyor.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.