Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklamalar! Adım adım inşa edeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde konuşuyor. Erdoğan'dan flaş açıklamalar geliyor...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'nde "2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni"nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:

- Kısa bir süre önce 20 bin muhtarımızla Ankara'da bir araya gelmiştik. Günümüzün dünyasında ilerlemenin, kalkınmanın ilk göstergelerinden biri eğitim-öğretimde alınan mesafedir. Bugün açılışını yaptığımız köy yaşam merkezlerimizi eğitimde gelenekle geleceği buluşturan stratejik hamlelerden birisi olarak görüyorum. Evlatlarımızı yarının Türkiye'sine de hazırlıyoruz. Mesleki ve teknik kurslar ile kültür-sanat faaliyetlerinin köylerimize yeni bir dinamizm katacağına inanıyorum. Sıradan bir memurluktan öte, vatan görevi yürüten öğretmenlerimizin her birine teşekkür ediyorum.

- Önümüzdeki sene Cumhuriyetimizin 100'üncü yıldönümüyle birlikte MEB'in 100'üncü yaşına erişeceğiz. Hazırlıklarımıza şimdiden başladık. 2023'ü ülkemiz, milletimiz ve kurumlarımız içini yani dönemin mukaddemesinde dönüştürmek istiyoruz. Türkiye Yüzyılı programı bunun çatısıdır. Şimdi sıra Meclis'teki ve kabinedeki arkadaşlarımızın yer alacağı 81 vilayetimizle birlikte Türkiye Yüzyılını adım adım tuğla tuğla inşa etmeye gelmiştir.

- Kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla ülkemizin tamamının milletimizin tüm fertlerinin eseri olacaktır. Avrupa'nın hasta adamı olarak görünen milleti nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen milli mücadeleyi zafere taşıdıysak önümüzde çıkarılan engelleri nasıl birlikte ve beraberlikle açtıysak, darbeden terör saldırılarına her türlü badirelerin üstünden nasıl alnımızın akıyla geldiysek inşallah bugün de milletimizin ve insanlığın tarihinde yeni bir dönemim muştusu olacak Türkiye Yüzyılı'nı beraberce hayata geçireceğiz.

- Gazete köşelerinden TV ekranlarından sosyal medya mecralarından umutsuzluk aşılayan insanımıza sürekli yapamazsınız diyen özgüven fukaralarına prim vermeyeceğiz. Tarih boyunca kendisine biçilen sayısız kefeni parçalamış ecdadın torunu olarak hedeflerimize kararlılıkla yürüyeceğiz.

- Geleceğimizin teminatı evlatlarımızı yetiştiren öğretmenlerimizin omuz vermediği hiçbir mücadele zafere ulaşamaz. Muhtarlarımızın sahip çıkmadığı hiçbir proje başarılı olamaz.

- Bugün artık krizlerden ziyade Türkiye Yüzyılı'ndan bahsedebilmemizin gerisinde 20 yıllık demokrasi ve kalkınma reformu hamlesi vardır. Türkiye bugün bulunduğu yere birilerinin inayetiyle değil nice sinsi oyunlarla dolu zorlu yolculuktan sonra ulaşmıştır. Hep söylediğimiz gibi elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize Altın tepside sunulmadı. Millet ve memleket olarak hangi başarıya imza attıysak hepsi için mücadele ettik, ter döktük, bedel ödedik. Yoklukların ekonomik krizlerin ülkesinden sanayi , ihracat, turizmiyle ekonomisi göz dolduran bir Türkiye'ye bu şekilde ulaştık.

- 20 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğu üstlendiğimizde Türkiye'yi 4 ana sütun üzerinde inşa etme sözü vermiş ilk sıraya eğitimi almıştık. Ardına sağlık, ardından adalet ve emniyet demiştik. Bu 4 sütunun da tamamını gerçekleştirdik. Ardından ulaşım dedik. Enerji, tarım, diplomasi ve bunların hepsini teker teker hayata geçirdik. Aradan geçen 20 yıllık süre zarfında milletimize verdiğimiz her söz gibi hamdolsun bunları da hayata geçirdik. Tüm bütçelerde en büyük payı dikkat edin geldiğimizde savunmadaydı sonra birinci sıraya eğitimi öğretimi yerleştirdik.

- Eğitim bütçemizi bunlar çok önemli. Yıllık 7.5 milyar liradan aldık, geçtiğimiz sene itibarıyla 304 milyar liraya çıkardık. Bu öyle laf ola beri gele yok. İcraat. Hali hazırda görüşmeleri devam eden 2023 bütçemizde eğitime tahsis edilen kaynak toplamda 651 milyar lirayı bulmaktadır.

- Toplam 750 bin yeni atamayla öğretmen sayımızı 1 milyonun üzerine çıkararak eğitimci başına düşen öğrenci sayısında OECD ortalamasını da yakaladık. Ders kitaplarından yardımcı kaynaklara öğrencilerimizin tüm temel ihtiyaçlarını gidererek eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Öğrencileri formatlayan ideolojik eğitim yerine evlatlarımızın yeteneklerini keşfetmeyi amaçlayan özgürlükçü modeli hakim kırdık. Kuran-ı Kerim'in aralarında olduğu seçmeli derslerle evlatlarımıza erken yaşlardan itibaren değerlerini öğrenme imkanını getirdik. Birileri buram buram faşizm kokan sebeplerle kız çocuklarımızın okula gitmesine mani olurken biz tüm kademelerde bu engelleri kaldırdık.

- Okul öncesi eğitime yönelik yatırımlarımızla 5 yaş okullaşma oranı yüzde 11'den yüzde 97'ye çıktı. Az önce MEB Bakanı açıkladı. Bizden önce yüzde 39 olan ortaöğretimdeki kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 90'ları buldu. Nereden nereye...

- Meslek edindirme ve halk eğitim kurslarımıza özellikle kadınlarımızın gösterdiği yoğun ilgiden gayet memnunuz. Eşimin de destek verdiği Aile Okulu Projesi, aileye yönelik tehditlerin arttığı günümüzde önemli ihtiyacı karşılıyor.