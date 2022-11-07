Borsa İstanbul'da 'Sasa' paniği! Koç, Sabancı, Turkcell ve Petkim'in toplamı bir Sasa etmiyor!

BORSA İstanbul'da Sasa Polyester önlemleri alınmaya başlandı. Sasa, bugün borsada oluşan 17.3 milyar dolarlık değeriyle ile 3.7 milyar dolarlık Sabancı Holding'i neredeyse 5'e katladı. Sasa'nın piyasa değeri her açıdan Türkiye ekonomisinin dev kurumları Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Petkim'in toplam değerini bile geçti. 4 devin toplam değeri 17.1 milyar dolar ediyor? Sasa Borsa İstanbul'da nasıl yükseliyor?Kimler yükseltiyor? Sasa hisseleri çökerse ne olur?..

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Borsa İstanbul'da son iki yılda fiyatı 19 kat artarak piyasa değeri 17.3 milyar dolara çıkan Sasa Polyester, Türkiye'nin halka açık Sabancı Holding, Koç Holding, Petkim ve Turkcell gibi 4 büyük şirketinin toplam değerini geçti. Bu olağanüstü fiyat hareketi Borsa İstanbul yönetimini de harekete geçirdi. Sasa ile ilgili gelişmeleri Habertürk'ten Rahim Ak yazdı. Sasa Polyester hissesinde 7 Kasım 2022'den (bugün) itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak. Ayrıca hissede Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı da uzatıldı.

Borsa İstanbul'un yatırımcısı artıyor

Borsa İstanbul'da yükseliş devam ederken yatırımcı sayısı da son 1 yılda 480 bin artarak 2 milyon 832 bine çıktı. Yeni yatırımcıların yüksek getiri beklentisi ile geçen yıl çok iyi prim yapan hisselere yığılması nedeniyle bir kaç hissede yükseliş 10 katlarla ifade edilmeye başlandı. Bunların başında ise Sasa Polyester geliyor. Ancak Sasa'da yaşananları borsaya olan ilginin son dönemde artmasıyla açıklamak da pek mümkün görünmüyor.

Sasa 2 yılda 19 kat, son bir ayda % 88 arttı

Sosyal medyada yatırımcıların 'Sasa'sı olanın tasası olmaz' sloganı sürekli yükselttikleri Sasa hisseler son 2 yılda yüzde 1.763 (19 kat) son bir yılda yüzde 868, sadece son bir ayda yüzde 83 artış kaydetti. İşte bu astronomik yükseliş Borsa İstanbul'unda dikkatini çekti. Şirket hisselerinin son yükselişinde Yumurtalık’ta aldığı arazide PTA üreteceğini açıklamasının etkili olduğu ileri sürüldü. PTA, çeşitli polyester ürünlerin (polyester elyaf ve iplik, PET şişe, film) üretiminde hammadde olarak kullanılan bir petrokimyasal ürün. Ancak tek başına bu bilginin şirket hisselerinin olağanüstü hisse performansını açıklamayacağı da ifade ediliyor.

Koç, Sabancı, Petkim ve Turkcell 1 'Sasa' etmiyor

2015'te 102 milyon dolara Sabancı Holding iştiraki iken Erdemoğlu Holding'e satılan şirket bugün borsada oluşan 17.3 milyar dolar ile 3.7 milyar dolarlık Sabancı Holding'i neredeyse 5'e katladı. Ayrıca 17.3 milyar dolarlık Sasa Polyester'in bu hisse değeri borsada işlem gören Türkiye'nin 4 dev kurumunun toplamını bile solladı. Borsa İstanbul'da halka açık olan Sasa'nın piyasa değeri Her açıdan Türkiye ekonomisinin dev kurumları Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell ve Petkim'in toplam değerini bile geçti. Cuma günkü verilere göre Koç Holding'in piyasa değeri 8,1 Sabancı Holding'in piyasa değeri 3.7, Turkcell'in piyasa değeri 3,3 ve petro kimya devi Petkim'in piyasa değeri 1,9 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. 4 devin toplam değeri 17.1 milyar dolar ile astronomik artışlar kaydeden Sasa'yı yakalayamadı.

Borsa, Sasa için 2 önlem açıkladı

Yatırımcıların bu getiriyi görüp Sasa hissesine hücum ederken Borsa İstanbul, hisse oynaklığı önlemek için tedbir alma yoluna gitti. Borsa İstanbul, SASA hisseleriyle ilgili bir tedbiri devreye alırken, daha önce uyguladığı bir tedbiri de uzattı. Borsa İstanbul'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre, Sasa Polyester Sanayi A.Ş. payında 7 Kasım 2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbiri uygulanacak.

Tedbirin uygulanacağı son tarih 6 Aralık 2022 olarak açıklandı. Bunun yanında şirketin hisselerinde halihazırda uygulanmakta olan "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı" tedbiri de 6 Aralık 2022 tarihine (seans sonuna) kadar uzatıldı.