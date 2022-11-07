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Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu

 Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın

9 Kasım Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman

10 Kasım Perşembe:

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol

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