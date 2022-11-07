Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:
Yarın:
13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu
14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere
14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı
15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu
17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç
19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın
21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın
9 Kasım Çarşamba:
13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş
13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan
13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan
14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş
14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün
14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş
14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu
14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz
14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan
15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu
19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman
10 Kasım Perşembe:
13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan
14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır
14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova
15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar
17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker
21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol