Ziraat Türkiye Kupası'da görev alacak hakemler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, kupada tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmaları şu hakemler yönetecek:

Yarın:

13.00 Kasımpaşa-1461 Trabzon FK: Alper Akarsu

14.00 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Levent Gümüşdere

14.00 Yeni Malatyaspor-Uşakspor: İlker Yasin Avcı

15.00 Corendon Alanyaspor-Sakaryaspor: Direnç Tonusluoğlu

17.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler: Kutluhan Bilgiç

19.00 Adana Demirspor-Eşin Group Nazilli Belediyespor: Emre Kargın

21.00 Galatasaray-Yeşilyurt D.Ç Ofspor: Cihan Aydın

9 Kasım Çarşamba:

13.00 Ankara Keçiörengücü-Bulvarspor: Ayberk Demirbaş

13.00 Bitexen Giresunspor-Ankaraspor: Yiğit Arslan

13.00 HangiKredi Ümraniyespor-Efeler 09 Spor: Burak Pakkan

14.00 Manisa FK-23 Elazığ FK: Demokrat Özgür Güneş

14.00 Altınordu-Bodrumspor: Ozan Ergün

14.00 Beyçimento Bandırmaspor-Teco Karacabey Belediyespor: Feridun Daldaş

14.00 Dyorex Boluspor-Tarsus İdman Yurdu: Erdem Mertoğlu

14.00 Gençlerbirliği-Bayburt Özel İdare: Safa Yılmaz

14.00 Eyüpspor-Düzce Cam Düzcespor: Lütfullah Aslan

15.00 Yılport Samsunspor-Adanaspor: Onur Özütoprak

17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Oğuzhan Aksu

19.00 Gaziantep FK-Belediye Kütahyaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

21.00 Beşiktaş-Serik Belediyespor: Turgut Doman

10 Kasım Perşembe:

13.00 İstanbulspor-Etimesgut Belediyespor: Murat Erdoğan

14.00 Tuzlaspor-Isparta 32: Süleyman Bahadır

14.00 Göztepe-Bucaspor 1928: Gürcan Hasova

15.00 Çaykur Rizespor-Weecoins Kırklarelispor: Burak Olcar

17.00 Altaş Denizlispor-Şanlıurfaspor: Ali Yılmaz

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Kırşehir Futbol: Burak Şeker

21.00 Yukatel Kayserispor-Sivas Belediyespor: Yasin Kol