İBB Teknoloji Atölyelerinde 1320 öğrenci eğitim görecek

İBB’nin bilişimde dışa bağımlığı azaltmayı amaçlayan projesi İBB Teknoloji Atölyelerinde, yeni dönem eğitimleri tüm hızıyla sürüyor. 8 atölyede toplam 1.320 öğrenci, oyun tasarımından kodlamaya, yapay zekadan robotiğe kadar teknoloji üretiminin temellerinin atıldığı eğitimlere katılıyor. İleri düzey teknoloji eğitimler alacak öğrenciler, uluslararası yarışmalarda İBB’yi temsil edecek.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi iş birliğinde faaliyet gösteren İBB Teknoloji Atölyelerine 2022 – 2023 eğitim öğretim dönemi için 24 ve 25 Eylül’de öğrenci seçme sınavı yapıldı. 5 bin 700 öğrencinin katılımı ile düzenlenen sınavda başarılı olan 1.320 öğrenci, 8 ay sürecek eğitimlere katılmaya hak kazandı.

Sınav sonuçlarının teklonojiatolyeleri.ibb. istanbul adresinden duyurulmasının ardından 22 Ekim’de eğitimler başladı.

İBB Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi, Ümraniye Haldun Alagaş Spor Kompleksi, Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi, Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi, Beyoğlu Zemin İstanbul, Güngören İBB Erdem Beyazıt Kültür Merkezi ve Pendik Dolayoba olmak üzere 8 noktada yer alan atölyelerde eğitimlere; 4., 5., 6., 7., 9., 10. sınıf öğrencileri katılıyor.

Kodlama, programlara, yapay zeka

48 eğitmen tarafından her hafta sonu gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında 4. ve 5. sınıf öğrencileri için bilgisayarsız bilgisayar bilimi etkinlikleri, bilgisayar oyunu tasarımı ve geliştirme, grafik tasarım ve üretim konularında eğitimler veriliyor. 6., 7., 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin eğitimleri ise programlama ve kodlama, mobil uygulama geliştirme, grafik tasarım, yapay zekâ, robotik uygulamaları ve proje geliştirme alanlarında düzenleniyor.

Uluslararası yarışmalara katılacaklar

Geçtiğimiz yıl atölye çalışmalarına katılan 1.355 öğrenci İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile düzenlenen törenle mezun olmuştu. İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü mezun olanlar arasından belirlenecek 40 öğrencinin katılımı ile özel bir ekip oluşturulması için de çalışmalara başladı. Ekibin oluşturulmasının ardından öğrenciler ileri düzey teknoloji eğitimlerine dahil edilecek. Öğrencilerin üretecekleri projelerle uluslararası ve ulusal teknoloji yarışmalarına katılarak İBB’yi temsil etmeleri sağlanacak.